"CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle... - Son Dakika

"CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle...

6 saat önce

MHP genel Merkezi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları suç duyurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP genel Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları suç duyurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle...

Kemal Kılıçdaroğlu, Feti Yıldız, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu
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