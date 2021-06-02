CHP'nin Su Araştırmaları Komisyonu, Trakya'da - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Su Araştırmaları Komisyonu üyeleri, Trakya'da çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Su Araştırmaları Komisyonu üyeleri Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğu, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırcıoğlu, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Türabi Kaya'nın Trakya'da, iki gün sürecek incelemelerine Tekirdağ'dan başladı. Son günlerde deniz salyası (musilaj) ile gündeme gelen Tekirdağ'da balıkçı barınağını ziyaret eden heyet, Tekirdağ Su Ürünleri Kooperafi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu'ndan son durum hakkında bilgi aldı. Pehlivanoğlu, balıkçı esnafının bu yıl musilaj nedeni ile av sezonunu erken kapattığını ve ciddi maddi kayıpları olduğunu ifade ederek destek istedi.

CHP'li Öztunç, bugün Tekirdağ ve Kırklareli, yarın da Edirne'de incelemelerde bulunacaklarını, çevre ve su sorunlarını yerinde inceleyerek, hazırlayacakları raporu genel merkeze sunacaklarını söyledi.