CHP'nin Suriye konferansına Türkmenlerden tepki

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi, yaptığı yazılı açıklama ile CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve muhaliflerin davet edilmediği Uluslararası Suriye konferansı'na tepki gösterdi.



Suriye Türkmen Meclisi adına haber merkezlerine gönderilen yazılı açıklamada, konferansı kaygıyla takip ettikleri belirtilerek, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Suriye Konferansı-Suriye'de Barışa Açılan Kapı' isimli organizasyonu Suriye Türkmenleri olarak kaygıyla takip ettik. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; Suriye'ye dair çözüm arayışı iddiasındaki bir organizasyona Suriye Türkmenlerinin yegane meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisi'nin davet edilmemesi manidardır. Diğer taraftan Katil Esed Rejimi'nin temsilcileri ile Bölücü Terör Örgütü PKK/YPG muhiplerinin bahsi geçen organizasyona davet edilmeleri ve konuşturulmaları ise ciddi bir aymazlık örneği olmuştur" denildi



Esad rejimi ve ABD bağlantılı terör örgütlerinin bölgede cirit attığı vurgulanan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK'yı büyütüp besleyen ve bu coğrafyanın başına bela eden, halihazırda mücadele ettiğimiz Esed Rejimi'dir. Bugün de Suriye'nin çeşitli bölgelerinde Esed Rejimi ile ABD koruması altındaki PKK/YPG el ele kol kola iş birliğine devam etmektedir. Öte yandan CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasında Suriye'deki terörü 'El-Kaide ve türevi terör örgütleri' sözleriyle tasvir etmesi ve PKK/YPG'den bahsetmemesi ise hazindir. Bu durum bizlere maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte sarf ettiği 'YPG terör örgütü değildir, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' sözünün hala arkasında olduğunu düşündürmektedir" ifadeleri kullanıldı.



"CHP, terörü meşrulaştırmak istiyor"



Aynı açıklamada CHP'nin terörü meşrulaştırmak istediği belirtilerek, "Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak gördüğümüz, anti-emperyalist çizgide bulunduğunu sandığımız CHP'nin maalesef emperyalist bir projenin maşası olan PKK/YPG'nin meşrulaştırılması misyonunu üstlendiğini üzülerek görüyoruz. Ek olarak bahsi geçen kongreye davet edilen Katil Esed Rejimi temsilcilerine vize vermeyen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na mahsus teşekkürlerimizi sunarız. Suriye Türkmenleri olarak terör örgütleri ile mücadelemiz aralıksız sürecektir. Çok kısa bir süre sonra Fırat'ın doğusunda da terör örgütlerine hak ettikleri cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri de yer aldı. - HALEP