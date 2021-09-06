CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba - Son Dakika

Başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla büyük tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından oybirliği ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

ESKİ CHP VEKİLİ ŞAHİN MENGÜ'DEN KARARA ELEŞTİRİ

MYK'nın Tanju Özcan hakkındaki bu kararını eleştiren CHP eski milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Tanju Özcan için toplanan CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı. Y CHP oldukları için mi?" dedi.

OĞLUNDAN ZAFER PARTİ'SİNE DAVET

Şahin Mengü'nün oğlu ve gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi olan Burak Mengü ise babasının bu paylaşımına cevap yazarak, kendisini Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'ne davet etti. Mengü, "O zaman seni de gerçek Atatürkçü Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba" ifadelerini kullandı.