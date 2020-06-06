CHP'nin tarım politikaları heyeti, Tunceli'de incelemede bulundu - Son Dakika

CHP'nin tarım politikaları heyeti, Tunceli'de incelemede bulundu

CHP tarafından çiftçi sorunlarının araştırılması için oluşturulan tarım politikaları heyeti, Tunceli'de incelemelerde bulundu.

Tarımsal alanda ve çiftçilerin yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla CHP tarafından oluşturulan tarım politikaları heyetinde görevlendirilen Milletvekilleri Gürsel Erol Polat Şaroğlu ve Okan Gaytancıoğlu , Tunceli'de incelemelerde bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu başkanlığındaki heyet, Tunceli merkez ve ilçelerindeki çiftçilerle görüşüp, sorun ve taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından CHP Tunceli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Okan Gaytancıoğlu, hazırladıkları raporu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacaklarını söyledi. Gaytancıoğlu, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Bölgedeki tarımcılık konusunda çalışmalar yapacağız. Köylülerle, üreticiyle konuşup eksikliklerini tespit edeceğiz. Hükümetin eksikliklerini de tespit edeceğiz. Tarım arazilerini kullanan vatandaşlara ne tür yardımlar yapılmalı bunları tek tek tespit edeceğiz. Koronavüris sürecinden sonra artık ülkeler tarım politikalarını tekrar gözden geçirmeli ve tarım üretiminde artık daha sağlam adımlar atılmalı. Bu çalışmamız sonucunda hazırlayacağımız raporu genel başkanımıza ve TBMM'ye sunacağız" dedi.