Üye Girişi
CHP'nin tavrı, PKK'da memnuniyetle karşılanmış - Son Dakika

CHP'nin tavrı, PKK'da memnuniyetle karşılanmış

14.12.2021 16:02
CHP'nin tavrı, PKK'da memnuniyetle karşılanmış

Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanmasının terör örgütünde memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanmasının terör örgütünde memnuniyetle karşılandığını söyledi. Demirtaş, CHP'nin tezkereye hayır demesinin terör örgütünde destek gördüğünü belirterek, "Tezkereye hayır demesi, Kürt halkı açısından önemliydi, CHP açısından bir ilkti" ifadelerini kullandı.

Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, PKK'nın yayın organında kaleme aldığı yazıda, CHP'nin, PKK'yı korur nitelikteki tavrından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Demirtaş, yazısında, "CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM'yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. ve bir de teskereye hayır dediği için Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti" dedi.

Sözde demokrasi ittifakına işaret etti

Terörist Nurettin Demirtaş, yazısında ayrıca HDP'nin başını çektiği "demokrasi ittifakı" kurulması gerektiğine işaret etti. AK Parti ve MHP'ye karşı mücadele vermek isteyenlerin HDP ve sözde demokrasi ittifakı etrafında toplanması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "HDP'nin demokrasi deklarasyonundan sonra bu destek giderek artmaktadır. Çerkezköy'den Mersin mitinglerine dek her şey apaçık ortadadır. Bu coşkuyla büyük demokrasi ittifakı gerçekleştirildiğinde moral, umut, enerji patlaması yaşanacaktır. Hedef bellidir 'hükümet istifa' sloganlarının her yerde yankılandığı bir zamanda, demokrasi ittifakının ülkeyi yönetmeye talip olmasından daha doğal ne olabilir ki? Ayrı ayrı ittifaklarla değil, demokrasi ittifakı ile bu hedefe ulaşılabilir" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Nurettin Demirtaş, Terörist, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'nin tavrı, PKK'da memnuniyetle karşılanmış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı 15:58 Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı 10:36 Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
16:06 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!
16:01 Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor
15:57 Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı
15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar
15:52 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı
15:44 Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: 40'ı aşkın kişi öldü
15:40 Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
15:23 Prof. Dr. Özgenç'in OHAL sözlerine Meral Akşener'den çıkış geldi: Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın
14:59 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma
Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor         
16:01
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 16:11:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin tavrı, PKK'da memnuniyetle karşılanmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement