Son Dakika Haberleri: CHP'nin Tunceli Eski İl Başkanı Güder, Hakkındaki İhraç Kararı Kaldırıldı

CHP'nin Tunceli Eski İl Başkanı Güder, Hakkındaki İhraç Kararı Kaldırıldı

31 dakika önce

CHP Tunceli eski İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında il disiplin kurulu tarafından verilen ihraç kararı partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kaldırıldı.

CHP'nin Tunceli Eski İl Başkanı Güder, Hakkındaki İhraç Kararı Kaldırıldı, System.String[]
CHP Tunceli eski İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında il disiplin kurulu tarafından verilen ihraç kararı partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kaldırıldı.

2015-2016 yılları arasında CHP Tunceli İl Başkanlığı yapan Avukat Ali Rıza Güder hakkında geçtiğimiz Ocak ayında merkez ilçe başkanı Hüseyin Yolluk ile girdiği tartışma nedeniyle il disiplin kurulu tarafından kesin ihraç kararı verilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç kararına ilişkin itirazda bulunan Güder'in itirazı kabul edilerek ihraç kararı oy birliği ile kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güder, "Tunceli İl Disiplin Kurulu tarafından hakkımda verilen 'Kesin İhraç' kararına karşı yaptığım itiraz, partimizin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'ivedilikle' görüşülerek ihraç kararı oy birliği ile kaldırılmıştır"dedi.

Eski il başkanı Güder, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, kaçırılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'a ilişkin yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı konuşmayla dikkat çekmişti. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Politika
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