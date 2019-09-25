CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak
1 saat önce
CHP'nin Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Uluslararası Suriye Konferansı", 28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
CHP'nin Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Uluslararası Suriye Konferansı", 28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05
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