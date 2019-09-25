Son Dakika Haberleri: CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak
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CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak

1 saat önce

CHP'nin Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Uluslararası Suriye Konferansı", 28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak, System.String[]

CHP'nin Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Uluslararası Suriye Konferansı", 28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Suriye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05 
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