CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı, 28 Eylül'de yapılacak

CHP'nin Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Uluslararası Suriye Konferansı", 28 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Mersin Milletvekili Ali Başarır ve İl Eğitim Sekreteri Mazlume Oruç ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konferansa ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin 2011'den bu yana iç huzur ve barışını kaybettiğini dile getiren Ağbaba, Suriye'nin yeniden barış, istikrar ve huzura kavuşması için yıllardır sürdürülen görüşmelerin bugüne kadar ülke içinde istikrarı sağlayarak bir sonuca ulaşmadığını anlattı.

Ağbaba, Suriye'de yaşanan istikrarsızlığın tüm bölgeyi derinden etkilediğine işaret ederek, "2011'de 21,5 milyon olan ülke nüfusunun yarısından fazlası yer değiştirmek ve 6,5 milyondan fazlası ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye, yakın tarihinin en büyük insanlık dramına şahit oldu. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara kucak açan komşu ülkelerin başında gelmekte ve ülkesini terk eden Suriyelilerin yüzde 55'inden fazlasına tek başına ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli bulunduğunu kaydeden Ağbaba, "Suriyeliler dışında Türkiye'de en az 500 bini diğer ülkelerden gelen sığınmacı yaşamaktadır. Ancak konu yalnızca mülteci sorunuyla sınırlı olmayıp, bölge coğrafyasına yaptığı etki nedeniyle çok yönlü tartışılması gereken bir konudur." dedi.

"İş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65'i Suriyeli"

Ağbaba, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla gerçekleştirilecek ve 5 ana panelden oluşacak Uluslararası Suriye Konferansı'nda Suriye meselesinin tüm boyutlarıyla tartışılacağını belirtti.

Suriye'de 2019'da yeniden barış ve istikrarın ile ülkenin demokratik koşullarının yeniden kalkınmasının sağlanmasının hayati önem taşıdığına işaret eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bu gelişmede en büyük rolü, Suriye'nin kendi insan kaynakları oynamalıdır. Oysa bugün Suriyeliler, ana vatanlarının kalkınmasına katkıda bulunabilme imkanları mahrumdur. Bu insan kaynakları büyük ölçüde Türkiye'de kayıt dışı istihdam edilmektedir ve ülkemizde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65'i Suriyelidir. Suriye savaşının çok boyutlu yıkıcı sonuçları, tüm insani yönler gözetilerek kapsamlı biçimde değerlendirilmeli ve insan haklarını temel alan çözüm yolları tartışmaya açılmalıdır. Suriye sorununun çözümü ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin barış içinde yeniden vatan topraklarına dönebilmelerine zemin hazırlayacak bir ortamın sağlanması için öncelikle Suriye'nin komşularıyla bir araya gelmeleri ve bu sorunu Suriye ile birlikte ele almaları önem kazanmaktadır."

"Çözüm önerilerini anlatan bir sonuç bildirgesi paylaşılacak"

Veli Ağbaba, konferansın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilkbaharda yapılacağını ancak 23 Haziran seçimleri nedeniyle ertelenmek zorunda kaldığını söyledi.

CHP'nin Suriye sorununun başından itibaren bu konunun Suriye'nin komşularının ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacakları bir ortak zeminde irdelenmesi gerektiğini savunduğuna değinen Ağbaba, şu bilgileri verdi:

"Düzenlenecek uluslararası bir konferansın da temel amacı bu ortak zeminin yaratılması olacaktır. Bu konferans Suriye'de kalıcı barışın sağlanması yolunda mütevazı bir katkı sağlamayı, ancak her şeyden önce Suriye'nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Konferans, bu amaçla Suriye vatandaşlarının başka ülkelerde içinde bulundukları durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye'nin sorununun çözümüne ne gibi katkılarda bulunabileceklerini ve Suriye'nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamayı da hedeflemektedir. Konferansa, bölgedeki tüm aktörlerden Rusya'dan, ABD'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den temsilciler, Türkiye'den akademisyen ve STK'lar, gazeteciler ve uzmanlar konuşmacı olarak katılmaktadır. Konferansa gözlemci olarak büyükelçiliklerden diplomatik katılım sağlanacaktır. STK'lar, resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, siyasi partiler, Suriye ve Orta Doğu konusunda çalışan bu konuda fikirlerine başvurmak istediğimiz tüm kesimler katılımcı ve gözlemci olarak davet edilmiştir. Konferansımızın sonunda, CHP'nin konuya bakışını ve çözüm önerilerini anlatan bir sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konferansla Türkiye ve Suriye halklarının barışı için katkı yapıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz."

"Suriye'deki sorunu yaşayan herkesin davet edildiğini söylemek mümkün"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, soruları yanıtlarken, hükümetten katılım olup olmayacağına ilişkin soru üzerine bütün siyasi partilere çağrı yaptıklarını ifade ederek, diğer siyasi partilerden katılımla ilgili bilgi geldiğini ancak AK Parti'den henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Suriye'den davet edilen birkaç kişinin vize problemi nedeniyle konferansa katılamayacağını belirten Ağbaba, "Bu kişiler rejimden mi muhalefetten mi?" sorusuna, "Bu konuda uzman olan kişileri davet ettik, bazılarıyla ilgili vize problemi yaşandı. Konferansa gazeteci kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle Suriye'den katılımcılar var." karşılığını verdi.

Ağbaba, "Suriye muhalefetinden Türkiye içinden veya diasporadan katılımcı var mı?" sorusu üzerine, "Onlar da davet edildi, konuşmacı, katılımcı ve gözlemci olan arkadaşlarımız var. Suriye'deki sorunu yaşayan herkesin davet edildiğini söylemek mümkün." dedi.

"PYD'den veya Suriye demokratik muhalefetinden kimseyi davet ettiniz mi?" sorusuna Ağbaba, "PYD'den kimseyi davet etmedik. PYD 2015'ten beri Türkiye kanunlarında terör örgütü olarak geçiyor, o nedenle. Irak Kürdistan bölgesinden yok. Kürtlerden katılımcı ve gözlemci olacağını söylemek mümkün." yanıtını verdi.

Konferans, 28 Eylül'de Grand Tarabya'da gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu", "Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar", "Toplumsal Yaşam ve Uyum", "Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları", "Yerel Yönetimlerin Rolü, Sorunlar ve Öneriler" başlıklarında 5 panel yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışında yer alacağı konferansın sonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacak.