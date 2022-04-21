CHP'nin Vakıf Üniversiteleri İçin Verdiği Araştırma Önergesi Reddedildi - Son Dakika

CHP'nin vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunların araştırılması amacıyla verdiği önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, vakıf üniversitelerinde işten çıkartılan öğretim görevlilerine dikkat çekerek, "YÖK'ün bu süreçte etkin ve şeffaf bir inceleme yapmasını ve haksız yere görevlerine son verilen akademisyenlerin bir an önce üniversitelerine dönmelerini sağlanmasını istiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu'nun vakıf üniversiteleriyle ilgili verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Üniversitelerimizin giderek bir nitelik kaybı, tartışmalı rektör atamaları, kadrolaşmalar, kişiye özel liyakatsiz atamalar, hukuk dışı atama süreçleri, eğitim nitelikleri noktasında ciddi geriye gidişler bu sorunların başında geliyor" dedi.

Özdemir, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'vakıf üniversiteleri kesinlikle kazanç amacı güdemez' ilkesi olduğunu vurgulayarak, "Bir nevi vergisiz ticaret yürüten şirket görünümünde olan üniversitelerin olduğu dikkat çekmektedir. Bu sorunlar YÖK'ün yayımladığı raporlara da yansımaktadır. Ancak YÖK, denetim süreçlerini yerinde ve zamanında yapmamıştır. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda ise şeffaf bir şekilde sorunları çözmeye dönük bir adım da atmamıştır. Bugün kamuoyuna da yansıyan Nişantaşı Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, bir gecede tıp ve diş hekimliği fakülteleri açabilmiştir. Bu üniversitenin sermaye lobileri ve siyasi ilişkileri maalesef YÖK'ün denetim ve kararlarında etkin olabiliyor" diye konuştu.

YÖK raporlarına göre bazı vakıf üniversitelerinde ciddi düzeyde reklam ve tanıtım harcamaları yapıldığı, eğitim-öğretime elverişli olmayan ortamlarda faaliyet yapıldığı, akademik yayın sayısı, Ar-Ge bütçelerinin çok düşük olduğu ve akademisyenlerin çalışma koşulları ve eğitim niteliği noktasında sorunlar yaşandığını söyleyen Özdemir, en önemli sorunun da akademisyenlerin özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar olduğunu belirtti.

Özdemir, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan Nişantaşı, Bilgi, Maltepe Toros ve Okan üniversiteleri bu kurumların başında gelmektedir. Bu üniversitelerden özellikle Nişantaşı Üniversitesi'nde araştırma görevlileri yasal hakları olan ücretlerin ödenmesi için üniversite yönetimlerinden talepte bulundular. Ancak üniversite yönetimi 40'a yakın akademisyenin görevlerine son verdi. YÖK, uzun bir bekleyişten sonra bazı vakıf üniversiteleri hakkında inceleme başlattı. Elbette öncelikli olarak YÖK'ün bu süreçte etkin ve şeffaf bir inceleme yapmasını ve haksız yere görevlerine son verilen akademisyenlerin bir an önce üniversitelerine dönmelerini sağlanmasını istiyoruz" dedi.

CHP'nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.