CHP'nin yerel seçim kampanyası başlıyor
36 dakika önce
CHP seçim kampanyasını bugün resmen başlatıyor.
CHP
seçim kampanyasını bugün resmen başlatıyor. Ankara
Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda adaylar tanıtılacak. Seçim bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:55
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