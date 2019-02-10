Son Dakika Haberleri: CHP'nin yerel seçim kampanyası başlıyor

CHP'nin yerel seçim kampanyası başlıyor

36 dakika önce

CHP seçim kampanyasını bugün resmen başlatıyor.

CHP'nin yerel seçim kampanyası başlıyor, System.String[]
CHP seçim kampanyasını bugün resmen başlatıyor. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda adaylar tanıtılacak. Seçim bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:55 

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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