Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: "Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan" - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: "Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan"

30.09.2022 21:49
Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: "Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan"

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, “Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir’in kurtuluş coşkusundan? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle üç ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer’in yanındayız. Başkan’ımızı sizin son çırpınışlarınıza yedirmeyiz” dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, "Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir'in kurtuluş coşkusundan? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle üç ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'in yanındayız. Başkan'ımızı sizin son çırpınışlarınıza yedirmeyiz" dedi.

Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer'e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. Torun'un paylaşımı şöyle:

"Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir'in kurtuluş coşkusundan? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle üç ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'in yanındayız. Başkan'ımızı sizin son çırpınışlarınıza yedirmeyiz."

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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Seyit Torun, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: 'Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: "Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan" - Son Dakika
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