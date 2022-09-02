Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Hâlâ Vatandaşın Evine Gelen En Düşük Fatura Olan Su Faturaları Üzerinden Belediyelerimizi Eleştirmek,...

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, su fiyatları üzerinden CHP'li belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Torun, "Bu ülkede tarihin en ağır zamlarını yapan, daha birkaç gün önce elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 20 artıran Erdoğan, vatandaşın su paralarında ciddi sıkıntı içinde olduğunu söylemiş. Ama orada dur Erdoğan… Hala vatandaşın evine gelen en düşük fatura olan su faturaları üzerinden belediyelerimizi eleştirmek, vatandaşın aklıyla alay etmektir… Ama boşa çırpınma Erdoğan, bu ülkeyi nasıl batırdığını gizleyemezsin" dedi.

Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su faturaları üzerinden CHP'li belediyeleri eleştirmesine tepki gösterdi. Torun, açıklamasında şunları kaydetti:

"ORADA DUR ERDOĞAN"

"Genel Başkan'ımızın KHK mağdurları ile ilgili açıklaması karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Erdoğan, çareyi yine belediyelerimize saldırmakta bulmuş. Bu ülkede tarihin en ağır zamlarını yapan, daha birkaç gün önce elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 20 artıran Erdoğan, vatandaşın su paralarında ciddi sıkıntı içinde olduğunu söylemiş.

Ama orada dur Erdoğan. Anlaşılan, 'İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım' diye övünüp, belediyelerin suyu nasıl temin ettiğini dahi bilmiyorsunuz. Biz, size öğretelim. Belediyeler, şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerinin artması, mecburi olarak su faturalarına yansır. Belediyelerin kullandığı elektriğe sadece son 9 ayda yüzde 200 zam yapan, yerel seçimlerden bu yana fiyatları 4-5 kat artıran sizsiniz. Elektrik tarifesinde belediyeleri 'ticarethane' olarak gören ve yüksek fiyat uygulayan sizsiniz. CHP olarak, tüm belediyeleri avantajlı bir elektrik tarifesine geçirmek ve ticarethane ayıbına son vermek için hazırladığımız kanun teklifini yok sayan da sizsiniz.

"TÜM BUNLARA RAĞMEN, HALA VATANDAŞIN EVİNE GELEN EN DÜŞÜK FATURA OLAN SU FATURALARI ÜZERİNDEN BELEDİYELERİMİZİ ELEŞTİRMEK, VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Tüm bunlara rağmen, hala vatandaşın evine gelen en düşük fatura olan su faturaları üzerinden belediyelerimizi eleştirmek, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Hele ki tüm bun gerçekleri bilerek, sadece algı yaratmak ve ülkeyi nasıl batırdığınızın üstünü örtmek için gerçekleri çarpıtmak ise riyakarlıktır. Ama boşa çırpınma Erdoğan, bu ülkeyi nasıl batırdığını gizleyemezsin.

Şunu da bil Erdoğan: Belediyelerimiz, bu fahiş elektrik zamlarına rağmen, artan maliyetlerin tamamını vatandaşa yansıtmamak için direniyor. Zarar etmesine rağmen mücadele ediyor. Eğer ki milleti yoksulluğa mahküm eden biri olarak, ülkenin tek sorununu su faturalarında görüyorsan sana bir çağrımız var. 23 Mart 2022 tarihinde verdiğimiz kanun teklifi Meclis'te bekliyor. Eğer samimiyseniz kanun teklifini kabul edin, ikinci gün faturalar düşsün. Ne kadar dürüst olduğunuzu da bu millet görsün."

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Su paraları şimdi nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde" demişti.