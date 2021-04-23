CHP'nin "Zaman Kapsülü" projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı - Son Dakika

CHP'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında başlattığı "Zaman Kapsülü" projesine, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışıyla ilgili yazı ve videolar, "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyarete açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce çocukların salgın koşullarında evlerden bayram coşkusunu yaşamaları için "Zaman Kapsülü" projesini başlattıklarını hatırlattı.

Proje kapsamında, çocukların gönderdikleri eserleri sergilemek için internet sitesi hazırladıklarını belirten İlgezdi, "Pandeminin ilk zamanlarında çocuklarımızın hayalleriyle, umutlarıyla, kalpleriyle geleceğe attıkları imzayı zaman zaman gözlerimiz buğulanarak, zaman zaman gülümseyerek izleyeceğiz, dinleyeceğiz ve göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışıyla ilgili yazı ve videolar, "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyaret edilebilecek.