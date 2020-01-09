CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu - Son Dakika

CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkan Adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, "Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu'nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkan Adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, "Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu'nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Nizip ilçe başkan adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, çalışmaları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alagöz, Nizip'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi şekilde temsil edeceğini, Nizip'i tarımda ve tarımsal sanayide tekrar şaha kaldırabileceklerini söyledi. Alagöz yaptığı açıklamada, "Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu'nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Alagöz, Nizip ve köylerinin önemli ölçüde fıstık ve zeytin üretim merkezi olduğunu, en iyi fıstık ve zeytinin Fırat havzası olan Nizip'te yetiştiğinin altını çizerek ilk kooperatifçiliğin ve kümelenmenin de başlangıcı olan bir ilçe konumunda olduğunu vurguladı. Alagöz, Nizip Ülfet Fabrikasının Türkiye'de tarımsal sanayiye yönelik işletmeler içerisinde ilk sıralarda yer aldığını ve 65 yıl önce Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Çukobirlik, Fıstık Birlik ve 1500 Müstahsilin ortaklığı ile kurulduğunu 2 milyon kilogram depolama kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük zeytin yağı işletmesi olduğunu vurguladı. Alagöz, bu öncü kuruluşla yüzlerce sabun, kozmetik ve diğer özel sektörlerinde gelişmesinin yolunun açıldığını söyledi.


Cumhuriyetin ilk yıllarında milli kalkınma seferberliği içerisinde gelişen bu durumların gelecek dönemde başkan seçilmeleri halinde Nizip'te tekrar canlandırabileceklerini belirten Alagöz, Nizip'in bir fıstık ve zeytin üretim üssü haline gelmesi yönünde çok yönlü olarak çalışabileceklerini belirtti. Alagöz, üretim kapasitesinden doğan diğer sektörlerin de Nizip ekonomisini geliştireceği yönünde farklı çalışma modelleri uygulayacaklarını ifade etti.


"Kozmetik sanayi sektörünü Nizip'te oluşturabiliriz"


Katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin en iyi yetiştiği alanların Nizip'te bulunduğunu vurgulayan Alagöz, "İnşallah 11 Ocak'ta yapılacak olan ilçe kongremizde seçildikten hemen sonra, bunun gibi birçok projemizin hayata geçmesi için ilgili ve yetkililerle iletişime geçerek bu sektörü eninde sonunda Nizip'e kazandıracağız. Hem partimiz için hem de Nizip için bu tür projeleri üretecek kadrolara sahibiz" şeklinde konuştu.


Parti çalışmaları konusunda da özeleştiride de bulunan Alagöz, uzun süreden beri halkın sorunları için çözümün parçası olamadıklarını ve tabanı kucaklayamadıklarının da altını çizdi. CHP olarak sürekli milletvekili ve belediye başkanı çıkaran bir ilçe olarak anıldıklarını son yıllarda bu özelliği kaybettiklerini vurguladı. Alagöz, CHP'yi Nizip'te eski gücüne kavuşturacaklarını ve bu nedenle CHP Nizip ilçe başkanlığına aday olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Alagöz, Alagöz, Nizip, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı
Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu

Son Dakika Haberleri
19:06 Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul 1. Antalya 8. oldu - Son Dakika Haber
19:06 Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor - Son Dakika Haber
18:57 Duruşma sonrası adliye karıştı - Son Dakika Haber
18:56 Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri - Son Dakika Haber
18:55 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber
18:09 Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]