CHP okullarda deprem broşürü dağıtacak - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, uzman kuruluşlarla deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı bir broşür hazırladıklarını ve bunları okullarda dağıtacaklarını açıkladı.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depremlerinin, yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşilmesini ve hasarlı okulları gündeme getirdiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hasarlı okullarla ilgili açıklamasına değinen Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bugüne kadar bakanlık yapanlara ve AK Parti'li yetkililere soruyoruz, ağır hasarlı okullarda çocuklarımızın eğitim görmesine vicdanınız nasıl izin veriyor?" dedi.

Uzmanların Kahramanmaraş ve Hatay için deprem riskinin büyük olduğu uyarısını yaptığını belirten Kaya, "Bu illerde gerekli tedbirler alındı mı? Okullarımız depreme dayanıklı hala getirildi mi? Deprem riskinin yüksek olduğu illerimizdeki okullarda incelemeler yapılarak gerekli tedbirler derhal alınmalıdır." diye konuştu.

2004-2019 yıllarında toplam 65 milyar lira deprem vergisi toplandığını aktaran Kaya, bu paraların ortada olmadığını, akıbetinin de bilinmediğini iddia etti.

Türk halkının depremde büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Partili, partisiz hangi partiden olursa olsun tüm belediyelere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile müdürlüklerin tamamına teşekkür ediyoruz." dedi.

Deprem broşürü

Kaya, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeği çerçevesinde uyumlu eğitim politikalarının hayata geçirilmesi, çocuklara okullarda deprem bilinci verilmesi ve depremden korunma yollarının ders kitaplarında anlaşılır bir şekilde yer alması gerektiğini kaydetti.

Coğrafya dersi saatinin artırılması gerektiğini de ifade eden Kaya, okullarda sık sık depremle ilgili bilgilendirme yapılmasının önemine değindi.

CHP olarak uzman kuruluşlarla deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı bir broşür hazırladıklarını ve bunları okullarda dağıtacaklarını bildirdi.

Bu broşürde, aile, öğretmen ve öğrenciler ile okul yönetiminin konuyla ilgili sorumluluklarının bulunduğunu anlatan Kaya, broşürde deprem çantasında olması gerekenlerin belirtildiğini de kaydetti.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu yineleyen Kaya, "AK Parti Genel Başkanı '41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ, Malatya depreminden sonra 'depremi durdurma şansımız var mı?' dedi. Evet, depremi durdurma şansımız yok. Depremleri durdurma gücümüz yok ama depremlerden koruyacak teknolojiye sahibiz." dedi.

"Bir yurt yapılacaksa bunu devlet yapmalıdır"

Milli Eğitim Bakanlığının haklı eleştirilere kulak asması gerektiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Bir kez daha uyarıyoruz, çocuklarımızın cemaat ve tarikatların uzantısı vakıfların eline teslim edilmesi, telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Kanuna aykırı imzalanan sözleşmeler derhal feshedilmelidir. Eğer bir yurt yapılacaksa bunu devlet yapmalıdır. Amerika'da yurt yapılacak ve FETÖ'nün önüne engel olunacaksa bunu bir başka FETÖ örgütü olabilme ihtimali olan vakıflar eliyle yapamazsınız. Devlet olarak çocuklarımıza sahip çıkmak zorundasınız."

"40 bin ek atama mutlaka yapılmalıdır"

Yıldırım Kaya, 11 Şubat'ta 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirterek, bunun yetersiz olduğunu, acilen 150 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğunu iddia etti. Kaya, "20 bin atama yapılıyor. 40 bin ek atama mutlaka yapılmalıdır. Sayın Ziya Selçuk bu talebe kayıtsız kalmamalıdır." dedi.

Aynı tarihte 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağının da duyurulduğunu belirten Kaya, "Toplamda atama bekleyen engelli öğretmen sayısı bin 200. Sayın Ziya Selçuk 450 engelli öğretmenin atamasını lütfen yapın. Atama bekleyen bu 450 engelli öğretmenin atamasını da yapalım, bunların hayır duasını alırsınız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının rehber öğretmenlere dağıttığı kitaba değinen Kaya, "Başı açık ve başı kapalı kadınlar, bıyıklı ve bıyıksız erkekler gibi ayrım yaparak bu toplumu bölmekten vazgeçin. Bu toplumun başı kapalısı da başı açığı da bıyıklısı da bıyıksızı da başımızın tacı. Bu kutuplaşmadan çocuklarımızı kurtaralım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, derhal 56 bin derslik yapılması gerektiğini de söyledi.

Öğretmen Meslek Kanunu

Öğretmen Meslek Kanunu'nun çıkarılacağının açıklandığını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere verdiğiniz sözü tutun. CHP olarak kanunla ilgili sözümüzü tuttuk. TBMM'ye kanun teklifimizi verdik. 3600 ek gösterge teklifimizi de verdik. Şu anda Meclis'in tozlu raflarında bekliyor. Buradan AK Parti ve MHP Genel Başkanı'na çağrımızdır, öğretmenlere siz bu sözü verdiniz mi, vermediniz mi? Seçim meydanlarında bu sözü vermemişseniz unutun ama verdiyseniz bu sözü yerine getirin. Gelin ikinci eğitim-öğretim yılı başladığında öğretmenlerin 3600 ek gösterge hakkını verelim. 50 binin üzerinde öğretmen emekli olacak. Alın size 50 bin kontenjan daha."