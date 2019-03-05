Son Dakika Haberleri: CHP Önünde Pazarcı Eylemi

CHP Önünde Pazarcı Eylemi

1 saat önce

Antalya'da kendisine hayali pazar yeri satıldığını iddia eden kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

CHP Önünde Pazarcı Eylemi, System.String[]
Antalya'da kendisine hayali pazar yeri satıldığını iddia eden kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da pazarcılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Soner S, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kendisine ve bazı kişilere hayali pazar yeri satıldığını iddia eden Soner S, bu nedenle 30 bin lira ödediğini ve iflas ettiğini öne sürdü.

Soner S, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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