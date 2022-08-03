Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fındık Tepkisi: "Evet Verdiğin Fındık Fiyatından Rahatsız Olduk"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan fındık fiyatı ile ilgili demiş ki 'Bay Kemal verdiğimiz fındık fiyatından rahatsız oldu'. Evet Sayın Erdoğan, verdiğin fındık fiyatından rahatsız olduk. Bir Cumhurbaşkanı olarak ve bir siyasi partinin genel başkanı olarak Ordu'da oynanan fındık tiyatrosunda bir oyuncu olmaktan rahatsız olmadın mı?" diye tepki gösterdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal verdiğimiz fındık taban fiyatından rahatsız oldu" ifadesine tepki gösterdi. Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erdoğan demiş ki fındık fiyatı ile ilgili, 'Bay Kemal verdiğimiz fındık taban fiyatından rahatsız oldu' demiş. Sayın Erdoğan, verdiğin fındık taban fiyatından rahatsız olduk. Fındığın 2 günde 2 lira gelmesinden rahatsız olduk. Fındığın 3 doların altına inmesinden rahatsız olduk. Fındığın üretici için maliyetine, 46 ile 50 lira arasında satılmasından rahatsız olduk. Fındığın geçen yıl 7 litre süt yaparken senin bu yıl verdiğin fiyatla 2 buçuk litre süt etmesinden rahatsız olduk. Geçen yıl 14 ekmek alınırken bu yıl 4 ekmek kayıpla 10 ekmeğe düşmesinden rahatsız olduk. Geçen yıl 3 buçuk litre mazot alınırken bu yıl 2 litre bile alınamamasından rahatsız olduk. Geçen yıl 4 kilo şeker alınırken şimdi 2 kilo bile alınamamasından rahatsız olduk.

"FINDIK KARTELİNE TESLİM OLMUŞSUN HİÇ Mİ RAHATSIZ OLMADIN"

Senin verdiğin fiyatın 10 katına yabancı marketlerde fındık satılıyor. Bundan rahatsız olduk. Sen üretici adına değil, uluslararası kartel adına fiyat açıkladın, bundan rahatsız olduk. Peki, Sayın Erdoğan, sen Ordu'ya gelip de fındık fiyatını açıklayacağın gün yanına fındık üreticisi diye kendi teşkilatının yöneticilerini, AKP'lileri oturtup da onlara fındık fiyatı telaffuz edip de ondan sufle yapıp da bunun üzerinden fındık fiyatı açıklamaktan hiç mi rahatsız olmadın? Bunun ortaya çıkmasından ve arkasından yine hiçbir şey konuşmuyorsun bundan hiç mi rahatsız olmadın. Verdiğin fındık fiyatını 6 ay önce Ferrero'nun Türkiye'deki taşeronları, işbirlikçileri açıklamıştı zaten. Fındığı kartelin fiyatını açıklamaktan hiç mi rahatsız olmadın. Bütün ülke üreticisiyle, sanayicisiyle, devletin kurumlarıyla ve dahi sen fındık karteline teslim olmuşsun hiç mi rahatsız olmadın.

"ORDUDA FINDIK TİYATROSUNDA OYUNCU OLMAKTAN RAHATSIZ OLMADIN MI"

Bir Cumhurbaşkanı olarak ve bir siyasi partinin genel başkanı olarak Ordu'da oynanan fındık tiyatrosunda bir oyuncu olmaktan rahatsız olmadın mı? Cumhuriyet Meydanı'nda 40 sene önceki Terzi Fikri'ye gönderme yapıp, ona terörist deyip onu görevden alan darbe yapan darbecilerden, 12 Eylül cuntasından yana olmaktan rahatsız olmadın mı?"