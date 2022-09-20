Mustafa Adıgüzel, Fındık Kanunu Teklifi'nin Detaylarını Açıkladı: "Fındığı Sadece Yerli Tüccarlar Alacak" - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel, Fındık Kanunu Teklifi'nin Detaylarını Açıkladı: "Fındığı Sadece Yerli Tüccarlar Alacak"

20.09.2022 18:01

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iki yıldır üzerinde çalıştıkları ve geçen hafta TBMM’ye sundukları Fındık Kanunu Teklifi’yle ilgili "Ferrero Türkiye’de fındık aldığı 100’den fazla tüccara sözleşme imzalatarak, fındık fiyatlarını düşürmek üzere yaptırım yapmıştır. Bizim kanun teklifimizde kabuklu fındığı sadece bizim yerli tüccarlarımız alacak, ihracatını da yerli firmalar yapacak" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iki yıldır üzerinde çalıştıkları ve geçen hafta TBMM'ye sundukları Fındık Kanunu Teklifi'yle ilgili "Ferrero Türkiye'de fındık aldığı 100'den fazla tüccara sözleşme imzalatarak, fındık fiyatlarını düşürmek üzere yaptırım yapmıştır. Bizim kanun teklifimizde kabuklu fındığı sadece bizim yerli tüccarlarımız alacak, ihracatını da yerli firmalar yapacak" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Fındık Kanunu Teklifi'ni geçen hafta TBMM'ye sunduklarını söyledi.

" Türkiye Cumhuriyeti'nde fındık kanunu yok. Fındığın tüm paydaşlarını içine alan, üreticiden sanayiciye ihracatçıya, topraktan gümrüğe kadar, fındıktan çikolataya kadar sektörün tüm sorunlarını tek bir metinde çözecek bir kanun hazırlığımızı iki senedir yapıyorduk. Nihayet bunu sonuçlandırdık" diyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

FINDIK FİYATI: Bu kanununa göre fındığın fiyatı 4 aşamadan oluşan şekilde belirlenecek. Önce rekoltesi, daha sonra maliyeti, üçüncü aşamada fiyat ve daha sonra Cumhurbaşkanı fındık taban fiyatını açıklayacak.

DESTEKLEME: Desteklemeleri de üçe ayırdık. Üretim başına maliyeti gözeterek destekleme vereceğiz. Gübre ve mazot desteğini de dönüm başına en 4 kilo fındık bazında gübre desteği sağlayacağız. Bugünkü koşullarda 208 lira gübre desteğinden bahsetmiş oluyoruz.

FINDIKTA KARTELLEŞME: Ferrero Türkiye'de fındık aldığı 100'den fazla tüccara sözleşme imzalattı. Bu sözleşmenin 2. maddesinde, 'fındık aldığı tüccarlara sürekli maliyet azaltımı sağlayacaksınız' diyor. Ferrero fındık aldığı tüccarlara fındık fiyatlarını düşürmek üzere yaptırım yapmıştır. Bizim kanun teklifimizde kabuklu fındığı sadece bizim yerli tüccarlarımız alacak kıracak, iç fındığı isteyen gelir bizden alır. İhracatını da yerli firmalar yapacak.

KANUNDA TMO YOK: Bu kanunun hiçbir yerinde TMO geçmemektedir. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi bizim anlayışımıza göre Ferrero'nun taşeronudur. Fındığı devlet adına alacak kurum detaylarına kadar kanunun ilgili yerinde var. FİSKOBİRLİK'i aktif günlerine döndüreceğiz.

KREDİ KOLAYLIĞI: Fındıkta katma değerin artırılması, bunun ülkemizde kalması için ve ihracatçı firmaları üretim maliyetlerini azaltmak için ilave teşvikler uygulanacak. Yerli ve milli sanayicimizin devlet bankalarından kredi kolaylığı sağlıyoruz.

FINDIK ŞİİRİ

"Bu fındık beni şair yaptı" diyen Adıgüzel fındık üzerine yazdığı şiiri de okudu:

"Şu Ordu'nun pınarı, soğuk olur suları/Çiftçiyle oyun oynama, yaman olur şamarı/Fındık dalda tekleme, derdime dert ekleme/Millet yüzün çevirdi, döner diye bekleme/Mustafa'nın yandığı, senin benim sandığı/Uyan uyan emekçim, el götürdü fındığı/Fındık dalda ağlama, yürekleri dağlama/Gelin birlik olalım, tam alalım sağlama"

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Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel, Fındık Kanunu Teklifi'nin Detaylarını Açıkladı: 'Fındığı Sadece Yerli Tüccarlar Alacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel, Fındık Kanunu Teklifi'nin Detaylarını Açıkladı: "Fındığı Sadece Yerli Tüccarlar Alacak" - Son Dakika
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