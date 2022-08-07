Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: "Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın" - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: "Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın"

07.08.2022 13:40
Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: "Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS’ye giren tüm adaylara “Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM’deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Sayın Erdoğan’a maddi, manevi tazminat davası açın. Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan’ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum” sözleri ile seslendi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS'ye giren tüm adaylara "Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM'deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Sayın Erdoğan'a maddi, manevi tazminat davası açın. Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan'ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum" sözleri ile seslendi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasını eleştirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Saraydan yapılan açıklamaya göre, facianın eşiğinden dönmüşüz. İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın, Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla söndürülmüş, meğer. Eğer sayın Erdoğan talimat vermeseymiş, şimdi hastane de İstanbul'da kül olabilirdi. Bir yerde yangın çıktığında 112'yi arıyoruz. Karşımıza Beştepe çıkıyor. Yangını ihbar ediyor. Sayın Erdoğan talimat veriyor, söndürüyoruz. Hal bu. Herhalde Akdeniz'deki, Ege'deki; o büyük orman yangınları Sayın Erdoğan'a ulaşılmadığı için söndürülememiş olsa gerek.

Devletin yapması gereken en ufak işleri bile Erdoğan'a primlendiren, tek adama bağlayan zihniyet; esas yapması gerekip de yapamadığı büyük skandalları bile sahiplenmiyor.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangını sahiplenen Erdoğan; ÖSYM'deki yangını, bizzat sebebi olduğu halde sahiplenmiyor. Niye? Çünkü geçmiş yıllarda burayı cemaat ve tarikatlara peşkeş çekti. FETÖ eliyle burada birçok şaibeler oluştu. Şimdi FETÖ gitti. Maşa düştü el göründü, takke düştü kel göründü. Her şey ortaya çıktı.

Şimdi bir başka el bu hırsızlığa devam ediyor. 2010-2011 yılındaki skandallarda Sayın Erdoğan o zamanki ÖSYM başkanına kefil olmuştu, sahiplenmişti. Şimdi o kefil olduğu ÖSYM başkanı FETÖ'den yargılanıyor. Daha sonraki atananlar da ortada. Şimdi son atanan da yine bir cemaat ve tarikat mensubu.

Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM'deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Bu işleri layıkıyla yapmadığı için. Sınava girip mağdur olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; bütün gençlere, bütün adaylara… Sayın Erdoğan'a yaptığınız bütün masrafları; maddi, manevi tazminat davası açın. Çünkü bu işlerin sorumlusu o. Sadece sınavı yenileyerek, 'adaylık ücreti almayacağım' diyerek bundan kurtulamazsınız. O adayların yol paraları, konaklama paraları, yemek paraları; aileleri ile beraber yaptıkları tüm masraflar, büyük masraflar onlar için. Devletse, Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamadır. Herkesi Erdoğan'ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Ordu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: 'Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel, İptal Edilen KPSS'ye Giren Adaylara Seslendi: "Sayın Erdoğan'a Maddi, Manevi Tazminat Davası Açın" - Son Dakika
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