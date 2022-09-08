Çocuğuyla Birlikte Kırtasiye Alışverişi Yapan Mustafa Adıgüzel: "İki Çocuklu Bir Ailenin En Az Eğitim Masrafı 5 Bin Lira"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kızıyla birlikte yaptığı kırtasiye alışverişi sonrasında "Sosyal devlet fırsat eşitliğini ve asgari eğitim harcamalarını sağlamak zorundadır. Bugün ki koşullarda iki çocuklu bir ailenin en az eğitim masrafı 5 bin lira" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kızı ile birlikte kırtasiye alışverişi yaptı. Adıgüzel kırtasiye masrafları ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yeni eğitim öğretim sezonu öncesi okul hazırlığı için alışverişimizi yaptık. İdil hanım ilkokul 4'e gidecek. Sadece defter, kalem, çanta, silgi masrafı 910 TL. Şimdi okul fiyatları yeni eğitim öğretim sezonu öncesi el yakıyor. Bir kamu okulunda sadece defter kalem çanta maliyetleri en az 750 lira. Ayrıca okul elbisesi aldığında bunlar 800 ile bin 300 lira arasında değişiyor. Ayakkabı ile bir mont ekleseniz minimum bir öğrencinin maliyeti 2 bin 500 lira 2 öğrencisi olan aile için bu 5 bin lira. Bir asgari ücret kadar meblağı sadece okulda öğrencilerin minimum harcamalarına veriyor aileler.

"SOSYAL DEVLET FIRSAT EŞİTLİĞİNİ VE ASGARİ EĞİTİM HARCAMALARINI SAĞLAMAK ZORUNDADIR"

Eğitim hakkı ve fırsat eşitliği anayasal bir hak. Bunu herkese tanımanız lazım. Hal böyle olduğu halde ancak az sayıdaki maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları zar zor tam alışverişini yapabiliyor. Büyük çoğunluk ailelerin öğrencileri o çocuklara gıptayla bakıyor. Yani siz daha ayrımcılığı, fırsat eşitliliğinin olmamasını, eğitim hakkında bile eşit olmadıklarını o çocuklara daha ilk okul seviyesinde öğretmiş oluyorsunuz. Bu ayıp dar gelirli anne babaların değil devletin ayıbıdır. Sosyal devlet fırsat eşitliğini ve asgari eğitim harcamalarını sağlamak zorundadır. Bugün ki koşullarda iki çocuklu bir ailenin en az eğitim masrafı 5 bin lira."