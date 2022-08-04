Mustafa Adıgüzel'den 'Kpss' Yorumu: "Aslında Bir İç Operasyondu, Cemaatlerin Güç Savaşıydı" - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel'den 'Kpss' Yorumu: "Aslında Bir İç Operasyondu, Cemaatlerin Güç Savaşıydı"

04.08.2022 16:10

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili "Aslında bir iç operasyondu, cemaatlerin güç savaşıydı" yorumunu yaparken, "Zaten yeni ÖSYM Başkanı’na bakınca bu hemen doğrulandı. Bu kişinin uğramadığı yer kalmamış. TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati, birçok konferanslar… Nereden geldiği belli oluyor. Maksat hasıl oldu, ÖSYM operasyonu tamamlanmış oldu. Bu operasyonu yapanlar, TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati ve operasyona katılan diğer gruplar gençlerimizin ve ailelerini masraflarını karşılamalıdır” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili "Aslında bir iç operasyondu, cemaatlerin güç savaşıydı" yorumunu yaparken, "Zaten yeni ÖSYM Başkanı'na bakınca bu hemen doğrulandı. Bu kişinin uğramadığı yer kalmamış. TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati, birçok konferanslar… Nereden geldiği belli oluyor. Maksat hasıl oldu, ÖSYM operasyonu tamamlanmış oldu. Bu operasyonu yapanlar, TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati ve operasyona katılan diğer gruplar gençlerimizin ve ailelerini masraflarını karşılamalıdır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iptal edilen KPSS sonucunda gençlerin mağdur edildiğini belirtti. Adıgüzel, bugün sosyal medya hesabından "Şimdi tüm adayların masraflarının karşılanması lazım" notu ile paylaştığı videoda şu açıklamaları yaptı:

"ASLINDA BİR İÇ OPERASYONDU, CEMAATLERİN GÜÇ SAVAŞIYDI"

"ÖSYM'deki operasyon tamamlandı. KPSS 2022 sınavı beklendiği gibi iptal edildi. Filler tepişirken çimenler ezildi. Olan yine yüzbinlerce gencimize ve onların ailelerine oldu. Bu sınava giderken gelirken, vakit kaybettiler, nakit kaybettiler, birçok masrafları oldu. Şimdi ne olacak? Zaten ÖSYM'de olanlar diğer devlet kurumlarında olanlara benzerdi. Yani bu skandal göz göre göre yapıldı. Aslında bir iç operasyondu, cemaatlerin güç savaşıydı.

"ÖSYM BAŞKANINA BAKINCA BU HEMEN DOĞRULANDI"

Birçok devlet kurumunda aynı AKP'nin içinde olduğu gibi cemaatlerin güç savaşları var. FETÖ'nün boşalttığı alanlara hepsi birden parsel kapmaya çalışıyor. Bu kadar göz göre göre büyük hatanın yapılması mümkün değil. Yani o test sınavındaki sınav sorularıyla bu KPSS'deki soruların aynı olması çok enteresan ve çok fazla. Yani sorunun noktası virgülüne kadar aynı, cevap şıkları sırası bile aynı. Hatta test sınavındaki ve KPSS'deki soru sıraları bile aynı. Mesela 26. soru. Yani göz göre göre ve buradaki skandalı büyütmek üzere yapılmış bir işlem. Cemaatlerin birbirine operasyonu gözü ile bakmak lazım. Zaten yeni ÖSYM Başkanı'na bakınca bu hemen doğrulandı. Bu kişinin uğramadığı yer kalmamış. TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati, birçok konferanslar… Nereden geldiği belli oluyor. Maksat hasıl oldu, ÖSYM operasyonu tamamlanmış oldu.

"TÜGVA, CİHANNÜMA, İSMAİLAĞA CEMAATİ VE OPERASYONA KATILAN DİĞER GRUPLAR GENÇLERİMİZİN VE AİLELERİNİ MASRAFLARINI KARŞILASIN"

Cemaatlerin güç savaşında filler tepişirken çimenler ezildi. Olan gençlerimize ve onların ailelerine oldu. Şimdi bu masrafı karşılamaları lazım. Gençler vakit kaybetti, nakit kaybetti. Aileler masraf yaptı.  Benim önerim şudur, ÖSYM Operasyonu tamamlanmıştır ve bu operasyonu yapanlar, TÜGVA, Cihannüma, İsmailağa Cemaati ve operasyona katılan diğer gruplar gençlerimizin ve ailelerini masraflarını karşılamalıdır. Çünkü istedikleri olmuştur. Olan gençlerimize olmuştur. Onların da masraflarının karşılanması, bir sonraki sınava ücretsiz girmeleri"

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Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel'den 'Kpss' Yorumu: 'Aslında Bir İç Operasyondu, Cemaatlerin Güç Savaşıydı' - Son Dakika

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