Mustafa Adıgüzel: "Üç Hafta Önce Temeli Atılan Yerin İhalesine Bir Hafta Sonra Çıkacaklar. Önce İşi, Arkasından İhaleyi Veriyorlar" - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel: "Üç Hafta Önce Temeli Atılan Yerin İhalesine Bir Hafta Sonra Çıkacaklar. Önce İşi, Arkasından İhaleyi Veriyorlar"

12.08.2022 11:45

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da temeli atılan Aktif Karbon Üretim Tesisi’yle ilgili “Üç hafta önce temeli atılan yerin ihalesine bir hafta sonra çıkacaklar. Önce işi veriyorlar arkasından ihaleyi veriyorlar. İşin sahibi belli, ihaleyi de prosedür olarak yapıyorlar. Öyle yapmayın açıkça ihalesiz bir şekilde her şeyi ulufe gibi dağıtın. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde çadır tiyatrosu devam etmektedir. Halkla alay edilmektedir” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'da temeli atılan Aktif Karbon Üretim Tesisi'yle ilgili "Üç hafta önce temeli atılan yerin ihalesine bir hafta sonra çıkacaklar. Önce işi veriyorlar arkasından ihaleyi veriyorlar. İşin sahibi belli, ihaleyi de prosedür olarak yapıyorlar. Öyle yapmayın açıkça ihalesiz bir şekilde her şeyi ulufe gibi dağıtın. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çadır tiyatrosu devam etmektedir. Halkla alay edilmektedir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Perşembe ilçesinde 8 Temmuz'da ihalesi iptal edilen Aktif Karbon Üretim Tesisi için 19 Temmuz'da ihale yapılmadan temel atıldığına ve tesisin ihalesine temel atma töreninden 1 ay sonra 19 Ağustos'ta çıkıldığını ileri sürdü. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Perşembe ilçesinde 19 Temmuz'da temel attığı Aktif Karbon Üretim Tesisi planlanan yerdeyiz. 19 Temmuz'da bu temel atılırken, 'Buranın ihalesi 8 Temmuz'da iptal edilmiş.' Yani siz ihalesi iptal olan bir yere temel atıyorsunuz. O yüzden bu bir temel atma töreni değil, bu bir yalan atma törenidir. Bu bir temel atma töreni değil, bu bir ihaleye fesat karıştırma törenidir. O gün burada topladığınız protokole ve halka ayıp ediyorsunuz, yalan konuşuyorsunuz' demiştik.

"ÖNCE İŞİ VERİYORLAR ARKASINDAN İHALEYİ VERİYORLAR"

O gün bu temeli attırdığınız, işi verdiğiniz kişiye 'ihaleyi sonradan mı vereceksiniz' demiştik. Aynı dediğimiz gibi oldu. Buranın ihalesi 19 Ağustos, bir hafta sonraya ilana çıkıldı. Yani üç hafta önce temeli atılan yerin ihalesine bir hafta sonra çıkacaklar. Önce işi veriyorlar arkasından ihaleyi veriyorlar. İşin sahibi belli, ihaleyi de prosedür olarak yapıyorlar. Öyle yapmayın, açıkça ihalesiz bir şekilde her şeyi ulufe gibi dağıtın. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çadır tiyatrosu devam etmektedir. Halkla alay edilmektedir.

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE SORDUK HENÜZ BİR CEVAP GELMEDİ"

Biz bunu soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Bu hükümet zihniyetinin, 'siz yapın kardeşim, arkadan biz mevzuatı, kanunu yetiştiririz' anlayışının aynısıdır. İhalesi daha önce iptal edilen, daha sonra ihale iptal olmasına rağmen temel atılan yerin ihalesi, temel atma töreninden bir ay sonra yapılmıştır bunu da Ordu halkının takdirine sunuyorum."

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Kaynak: ANKA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Adıgüzel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: 'Üç Hafta Önce Temeli Atılan Yerin İhalesine Bir Hafta Sonra Çıkacaklar. Önce İşi, Arkasından İhaleyi Veriyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel: "Üç Hafta Önce Temeli Atılan Yerin İhalesine Bir Hafta Sonra Çıkacaklar. Önce İşi, Arkasından İhaleyi Veriyorlar" - Son Dakika
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