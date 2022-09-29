Mustafa Adıgüzel, Ordu Kabataş'ta Yaşanan Okul Sorununa Dikkat Çekti: "Öğrencilerimizi Eğitimden Mahrum Bırakıyorsunuz"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun Kabataş ilçesindeki okul sorunuyla ilgili "Devletin kaynakları birçok alana savrulurken, beşli çetelere dünyanın parası giderken, Merkez Bankası'nın arkasından 128 milyar dolar aşılırken, Kalyon'lara Cengiz'lere dünyanın parasını, hatta vergi borçlarını bile affederken, gelip öğrencilerimizin anayasal hakkı olan eğitimden mahrum bırakıyorsunuz. Hele bu kırsal alanlarda, birçok veli bu işten şikayetçi" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, Ordu'nun Kabataş ilçesinde Kabataş Anadolu Lisesi ve Osman Özyurt Ortaokulu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Burası aslında her ikisinin de eğitim alanı değil. Her ikisinin de daha önceki okulları, fiziki koşulları uygun olmadığı için yıkılmış. Fakat yerlerine yenisi yapılmış değil. Kabataş ilçemizde 20 yıldır, AKP iktidarları boyunca yapılmış tek bir okul var. O da daha bir yılını doldurmadan doğru yapılmadığı için yıkılmış durumda. Erdoğan'ın dediği, cumhuriyetin daha önceki okullarıyla bugüne kadar gelmiş. Burada da zaten daha önce kütüphane olarak vatandaşların yaptırdığı binaya ancak sığınabilmiş iki okul birden. Burası inanılmaz derecede sorunlu bir yer. Burası şehir merkezine 5 kilometre mesafede. Şehir merkezindeki yıkılan binada bulunan imam hatip lisesi şehir merkezinde bırakılarak, Anadolu lisesi gurbete çıkarılmış.

"İLK DERSLERDE ÇOĞU ÖĞRENCİ UYUYOR"

Burada 20 metrekareden az olan sınıflarda 20 öğrenci eğitim almak zorunda. İki okul bir binaya sıkıştırıldığı için ikili eğitime geçmişler. Sabah 07: 20'de ilk grup eğitime başlıyor, öğlen 13: 20'de bitiriyor. İkinci grup da akşam 19: 30 gibi çıkıyor. Bunların köylerine, evlerine varmaları, bir saat daha koyun, ancak 20: 30-21: 00'i buluyor. Sabah gelenlerse sabah 05: 30'da kalkmak zorunda kalıyor ve ilk derslerde çoğu öğrenci uyuyor. Teneffüs araları yok. İki dersi birleştirmişler, 80 dakika eğitim alıyorlar. Bunların hiçbiri standart eğitime uyan işler değil.

"TUVALET YETERSİZ"

Tuvalet yetersiz. Kız öğrencilere iki tuvalet ancak ayrılabilmiş. Buraya bağlı bir su yok, köylülerden su alınıyor. İnanılır gibi değil. Kantin yok, yemekhane zaten yok. Öğrenciler ancak evden getirdikleri ile öğlen arasını geçiştirmek durumundalar. Buranın hiçbir yeri çağdaş eğitim için uygun bir yer değil. 7 yıldır da böyle ve hala da devam edecek gibi gözüküyor. Veliler çok rahatsız, öğrenciler çok rahatsız. Burada eğitimine devam edemediği için bazı aileler şehir merkezlerine göç etmiş durumdalar. Buna bir an önce çözüm bulunması lazım.

"KAYNAKLARI DOĞRU YERE AKTARMADIĞINIZ İÇİN BU İŞLER OLUYOR"

Ortaokulun yerine yapılacak olan okulla ilgili ihale zaten iptal edilmiş. Tekrar bir daha ihale. Yani bu kaynakları hemen bulmak, bunları yapmak aslında mümkün. Siz kaynakları doğru yere aktarmadığınız için bu işler oluyor. Geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza yapılan yatırımları boşa yatırım olarak gördüğünüz için bu işler oluyor. Bu işleri bir an önce düzeltin. Bu evlatlar da bizim evlatlarımız. Kırsal kesimde insanlar hem kalsın istiyorsunuz hem de kırsal kesimin göçüne sebep oluyorsunuz."

ÖĞRENCİ VELİSİ: ÇOCUKLARIMIZ EVE GELİNCE KENDİLERİNİ SOFRAYA ZOR ATIYORLAR

Adıgüzel'in yanında bulunan bir öğrencinin velisi, "Çocuklarımız öğlen buraya geliyorlar, akşam 19: 30'a kadar ders görüyorlar. Çocuklarımız eve geldiklerinde kendilerini sofraya zor atıyorlar, aç kalıyorlar okulda. Ders çalıştıramıyoruz. Uykuları geliyor, okulda yoruluyorlar. Ben merkezde oturuyorum. Merkezde oturduğum halde çocuklar akşam sofraya kendilerini zor atıyorlar" diye konuştu.

Adıgüzel ise, "Buranın bahçesi de uygun değil. Kırsal bir alan olduğu için çocuklar burada yabani hayvan saldırısına bile açık. Daha önce bir çocuk köpek saldırısına uğramış" diye konuştu. Adıgüzel sözlerini "Bunu bir an önce çözmek lazım. Geçmişe laf söylüyorsunuz, koca Kabataş ilçesine bir tane okul kazandıramamışsınız" diye sürdürdü.

"BURAYI İKİ SENEDİR NEDEN YAPMADINIZ?"

Yıkılan Kabataş Ortaokulu'nun bulunduğu alanda da açıklamalar yapan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Burası, dayanıklı olmadığı düşüncesi ile yıkıldı. İki yıl geçti, bir kere ihaleye çıkıldı. Maliyeti aştığı için, enflasyon nedeniyle iptal edildi. Sonra yeniden ihaleye çıkıldı. Bu sefer de 12 derslik yerine 8 derslik üzerinden çıkıldı.

Öte yandan, buranın öğrencileri şu anda Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyorlar. Anadolu Lisesi de bu nedenle ikili eğitime geçti. Öğleden sonra olan öğrenciler, akşam 19: 00-19: 30'da ancak evlerine gidebiliyorlar.

Çocuklar eve geldiklerinde ders çalışacak vakit olmadığından yatıyorlar. Böyle bir eğitim olmaz. Burayı iki senedir neden yapmadınız?

Devletin kaynakları birçok alana savrulurken, beşli çetelere dünyanın parası giderken, Merkez Bankası'nın arkasından 128 milyar dolar aşılırken, Kalyon'lara Cengiz'lere dünyanın parasını, hatta vergi borçlarını bile affederken, gelip öğrencilerimizin anayasal hakkı olan eğitimden mahrum bırakıyorsunuz. Hele bu kırsal alanlarda, birçok veli bu işten şikayetçi.

Önümüz kış. Kışın daha erken hava kararacak. Güvenlik açısından da sıkıntılı. Çocuklarımızdan endişeliyiz. Dolayısıyla, bir an önce buradaki okulu, ekonomik şartlara bakmadan yapmaları lazım. Vatandaşların beklentisi bu yönde."