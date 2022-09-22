Mustafa Adıgüzel'den 'Ordu'da Doğa Tahribatı' Açıklaması: "Hem Cevizdere'nin Tabanını Tahrip Ediyorlar Hem de Şehirlerin Atık Sularını Getirip...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkiindeki doğa tahribatı iddialarıyla ilgili "Ordu Büyükşehir Belediyesi bu dereden izinsiz bir şekilde çakıl çıkarıp yukarıdaki konkasöre götürüyor. Burayı aylardır köylülerin şikayetlerine rağmen bu şekilde tahrip ediyor. Ayrıca orman alanını da yukarıdaki bölgeyi de tahrip ediyor. Ünye'den ve diğer alanlardan vidanjörlerle çekilen kanalizasyon suyunu gelip Cevizdere'ye boşaltıyorlar" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, vatandaşların çevre ve doğa tahribatı şikayetleri üzerine Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkiinde incelemelerde bulundu. Bölge sakinlerini dinleyen Adıgüzel, şu açıklamaları yaptı:

"Bu toprakların güzel bir türküsü var; 'Ünye'den çıktım başım selamet, Cevizderesi'nde koptu kıyamet. Kadın kız kardaşım sana emanet, ağla anam ağla sen bana ağla, çifte doktor getir yaramı bağla.' İşte o Cevizdere bu dere... ve hep beraber Cevizdere'ye ağlıyoruz. Vatandaşlarımız yaralarını bağlamamız için bizi buraya çağırdılar. Burada ne olmuş?

Bakın Ordu Büyükşehir Belediyesi bu dereden izinsiz bir şekilde çakıl çıkarıp yukarıdaki konkasöre götürüyor. Burayı aylardır köylülerin şikayetlerine rağmen bu şekilde tahrip ediyor. Ayrıca orman alanını da yukarıdaki bölgeyi de tahrip ediyor. Oradaki kayaları da patlatıyor. Bunun da izni olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü sorduğumuzda net cevaplar verilmiyor. Yani hem dere yatağı için hem de orman alanı için bir izin olup olmadığı bilinmiyor.

8 kilometre yukarıda daha önceden de kullanılan izinli bir taş ocağı var. Ama artık bu taş ocağından getirmiyorlar. Çünkü 8 kilometre herhalde masraflı oluyor. Yine bir şey yapıldığını öğrendik. Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'den ve diğer alanlardan vidanjörlerle çekilen kanalizasyon suyunu gelip Cevizdere'ye boşalttığını öğrendik. Hem Cevizdere'nin tabanını tahrip ediyorlar hem de şehirlerin atık, kirli kanalizasyon sularını getirip Cevizdere'ye boşaltıyorlar. Bu türküyü yazanlar bugün yazsalar acaba nasıl yazarlardı?"