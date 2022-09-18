Mustafa Adıgüzel: İptal Edilen KPSS'nin Sorumluları Kim? Soruşturmadan Sonuç Alınamadı - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel: İptal Edilen KPSS'nin Sorumluları Kim? Soruşturmadan Sonuç Alınamadı

18.09.2022 13:39

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sorularından bazılarının daha önce yapılan bir deneme sınavında sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine iptal edilen ve bugün yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin, “İptal edilen KPSS'nin sorumluları kim? Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı ancak henüz sonuç alınamadı. Bir günah keçisi bulup da bütün suçu ona atacaksanız bunu hiç yapmayın. Çünkü esas sorumluların en tepedekiler olduğunu biliyoruz” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sorularından bazılarının daha önce yapılan bir deneme sınavında sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine iptal edilen ve bugün yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin, "İptal edilen KPSS'nin sorumluları kim? Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı ancak henüz sonuç alınamadı. Bir günah keçisi bulup da bütün suçu ona atacaksanız bunu hiç yapmayın. Çünkü esas sorumluların en tepedekiler olduğunu biliyoruz" dedi.

ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sorularından bazılarının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddia edilmiş ve 31 Temmuz'da yapılan sınav iptal edilmişti. ÖSYM, iptal ettiği KPSS'yi bugün yeniden yaptı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, iptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturmaya dikkat çekti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"İptal edilen KPSS'nin sorumluları kim? Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı ancak henüz sonuç alınamadı. Bir günah keçisi bulup da bütün suçu ona atacaksanız bunu hiç yapmayın. Çünkü esas sorumluların en tepedekiler olduğunu biliyoruz.

Adaylar dahil zarar gören herkesin tüm masraflarının da tazmin edilmesini istiyoruz. Sadece yeni başvurularda harç parası alınmaması bu meseleyi çözmez. Çünkü yol parası, yemek parası ve konaklama parası ödediler; sadece kendileri değil, aileleri ile beraber. Bunların hükümet tarafından aileleriyle beraber… Keza kamunun da başta kitapçık parası olmak üzere pek çok masrafı oldu. Tüm bunların sorumlulardan tazmin edilmesi lazım.

Bu kötü yönetimin bu işten sorumlu olduğunu biliyoruz. Yine bir günah keçisi bulup bu işi kapatmaya kalkmayın. Hukuki süreçleri de takip edeceğiz. Bununla ilgili de bir soru önergesi hazırladık. Bakanlığa vereceğiz ve sonuçlarını bekleyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Ordu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: İptal Edilen KPSS'nin Sorumluları Kim? Soruşturmadan Sonuç Alınamadı - Son Dakika

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