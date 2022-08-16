Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü

16.08.2022 16:06

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tarım kredi kooperatiflerinin sayısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş başına geldikten sonra azaldığını belirterek, “Erdoğan iş başına geldiğinde Türkiye’de tam 3 bin 150 tarım kredi kooperatifi vardı, şu anda 700’e düştü” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tarım kredi kooperatiflerinin sayısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş başına geldikten sonra azaldığını belirterek, "Erdoğan iş başına geldiğinde Türkiye'de tam 3 bin 150 tarım kredi kooperatifi vardı, şu anda 700'e düştü" dedi.

Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde kapatılan tarım kredi kooperatifinin önünde bugün yaptığı açıklamada, AKP iktidarları döneminde bu kooperatiflerin sayısında yaşanan azalmaya dikkat çekti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Tarım kredi kooperatiflerinin ne hale getirdiğinin örneklerinden birisi de burada. Virane halinde. Sadece Ordu'da 52 tarım kredi kooperatifi varken 8'e düştü. 44 tanesi kapatıldı. Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 500 tarım kredi kooperatifi kapatıldı.

Anayasa'mızın 171. maddesi der ki 'Üretimin artırılması ve tüketicinin korunması için devlet kooperatifçiliği teşvik edici önlemler alır'. Anayasa'mızın bu maddesi hala duruyor ve Erdoğan hükümeti, bu Anayasa maddelerine göre yönetiyor. Öyle mi yaptı Erdoğan? Asla öyle yapmadı. Erdoğan iş başına geldiğinde Türkiye'de tam 3 bin 150 tarım kredi kooperatifi vardı, şu anda 700'e düştü.

Tarım kredi kooperatifleri çiftçiye gübre veriyordu, arıcıya şeker veriyordu. Tarım kredi kooperatiflerini bu hale düşüren Erdoğan'ın kendisi."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü - Son Dakika
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