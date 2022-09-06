Mustafa Adıgüzel: Cumhurbaşkanı Fındıkta Taban Fiyatı Açıkladı, Hiç Kimse Onu Dinlemedi - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel: Cumhurbaşkanı Fındıkta Taban Fiyatı Açıkladı, Hiç Kimse Onu Dinlemedi

06.09.2022 17:20
Mustafa Adıgüzel: Cumhurbaşkanı Fındıkta Taban Fiyatı Açıkladı, Hiç Kimse Onu Dinlemedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, uluslararası fındık karteli Ferrero’nun fındık alım fiyatını 48 TL olarak açıkladığını belirterek, “Ülkenin Cumhurbaşkanı, 54 TL bir taban fiyatı açıkladı. Hiç kimse onu dinlemedi. Serbest piyasada 10 lira aşağısına, 44 TL’ye fındık satıldı. 37 gün geçti ne Erdoğan bir şey yaptı ne de diğer kartel bir şey yaptı. Herkes seyretti” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, uluslararası fındık karteli Ferrero'nun fındık alım fiyatını 48 TL olarak açıkladığını belirterek, "Ülkenin Cumhurbaşkanı, 54 TL bir taban fiyatı açıkladı. Hiç kimse onu dinlemedi. Serbest piyasada 10 lira aşağısına, 44 TL'ye fındık satıldı. 37 gün geçti ne Erdoğan bir şey yaptı ne de diğer kartel bir şey yaptı. Herkes seyretti" dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, AKP iktidarının fındık politikasını eleştirdi. Birçok çikolata markasının sahibi olan Ferrero'nun fındık alım fiyatını 48 TL olarak açıkladığını belirten Adıgüzel, serbest piyasada fındığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu taban fiyatın çok altında alındığını söyledi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Ferrero, uluslararası kartel, fındık aldığı yerlere bir fiyat fısıldadı. 30 Temmuz'da ülkenin Cumhurbaşkanı 54 TL bir taban fiyatı açıkladı. Hiç kimse onu dinlemedi. Serbest piyasada üreticiden, 10 lira aşağısına 44 TL'ye fındık satıldı. 37 gün geçti ne Erdoğan bir şey yaptı ne de diğer kartel bir şey yaptı. Herkes seyretti.

Cumhurbaşkanı'nın verdiği fiyatın 10 lira aşağısında fındık satılıyor. 37 gün bekleyen Ferrero, dün vatan kurtaran kahraman gibi sahneye çıktı. Manavlarına 48 lira bir fiyat açıkladı. 48 liradan fındık mı alacak? Asla değil. Üretici gidip o manavlara zaten 46-47 liraya fındık verecek. Fındık fiyatı yine devletin taban fiyatından aşağıda olacak.

Üç tane taban fiyatı var; Erdoğan'ın taban fiyatı, Ferrero'nun fiyatı, serbest piyasa. Şu anda Ordu'da 44 lira. Giresun'da 46 lira fiyat var. Yani açıklanan taban fiyattan 8-10 lira daha aşağıda. TMO da güya devlet adına alım yapıyor ama nem oranına göre kesinti yapıyor. Nem oranı arttıkça fiyatta kesinti yapıyor. O bile tuzak kuruyor. İki üç ay sonraya gün veriyor, ödemelerin ne zaman yapılacağı belli değil. Vatandaş da mecburen serbest piyasaya vermek zorunda kalıyor."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: Cumhurbaşkanı Fındıkta Taban Fiyatı Açıkladı, Hiç Kimse Onu Dinlemedi - Son Dakika

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