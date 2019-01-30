Son Dakika Haberleri: CHP Orhangazi İlçe Yönetimi İstifa Etti

CHP Orhangazi İlçe Yönetimi İstifa Etti

1 saat önce

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Sevim Turan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

CHP Orhangazi İlçe Yönetimi İstifa Etti, System.String[]
CHP Orhangazi İlçe Başkanı Sevim Turan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçim hazırlıklarını partinin Genel Merkezinden gönderilen genelgeler doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Parti Meclisi kararıyla CHP'nin Orhangazi Belediye Başkan adayı olarak Çetin Çoklar'ın görevlendirildiğini ifade eden Turan, Çoklar'ın 14 Kasım 2018'de basının karşısına çıktığını ve CHP Bursa İl Başkanlığında tanıtıldığını hatırlattı.

Sevim Turan, şunları kaydetti:

"Gelinen bu noktada ise ittifak görüşmeleri çerçevesinde Orhangazi, Parti Meclisi kararı hiçe sayılarak İYİ Parti ile görüşmeler kapsamına alınmıştır ve İYİ Parti'ye bırakılmıştır. Yaşadığımız bütün bu sürecin sonunda CHP kurumsal kimliğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. CHP üyeliğim devam ediyor, bir neferi olarak her zaman çalışacağım. Bizim yerimize yeni oluşan bu durumda daha iyi çalışacağını düşündüğüm arkadaşlarıma görev verileceğini düşünüyorum."

Öte yandan, ilçe yönetim kurulunun da istifalarını CHP İl Başkanlığına sunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Orhangazi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı

CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi? Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Orhangazi İlçe Yönetimi İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]