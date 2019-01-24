Son Dakika Haberleri: CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan; "Aydınlarımızı Unutmayacağız, Unutturmayacağız"

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan; "Aydınlarımızı Unutmayacağız, Unutturmayacağız"

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan;
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı.

İlçe binasındaki basın açıklamasında CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun, demokrasi yolunda yitirilen aydınlardan birisi olduğunu söyledi.

Faali meçhul cinayetlerle yaşamını yitiren aydınları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Tezcan; "Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Türkan Saylan, Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tüvengil aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiğimiz aydınlarımızdan sadece birkaç tanesi. Uğur Mumcu onurla, dimdik, karanlıkları aydınlığa dönüştürmek için sürdürdüğü yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmedi. Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi için, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için, aldığı tüm tehditlere, karşılaştığı tüm engellere rağmen yılmadan, düşüncelerini korkusuzca yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olarak, egemen güçlere karşı yaşamı boyunca mücadele etmiştir" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Evren, Uğur Mumcu, Ortaca, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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