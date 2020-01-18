CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, muhtarlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, muhtarlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


Dalyan'daki Nish Caria Butigue Hotel'de düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Tezcan'ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, Ortaca Belediye Meclis Üyesi Haluk Gürel, Gülnaz Kırkık, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve muhtarlar katıldı.


İlçe Başkanı Evren Tezcan, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının Ortaca'ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.


Hizmetin vatandaşa ulaşması konusunda en büyük destekçinin muhtarlar olduğunu söyleyen Tezcan; "Büyükşehir Belediyemiz çeşitli kanallarla muhtarlarımıza ulaşmakta ve hizmet ağını genişletmekte. Burada en büyük kanallardan biri de tabi muhtarlar masamız. Orada çok iyi çalışmalar yapılıyor. Bu kanalların yanı sıra CHP ilçe başkanlığı olarak sizlerle temas halinde olmak arzusundayız. Yönetim kurulumuzun her zaman muhtarlarımızın yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Parti ayrımı olmaksızın amacımızın Ortaca halkına hizmet etmek olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuda biz çalışmalarımızı yaptık. Muğla Büyükşehir Meclis Üyemiz ve Ortaca Belediye Meclis Üyelerimiz size yardımcı olabilmek adına hazırlar. Bu konuda gece gündüz telefonlarımız sizlere açık, bizleri arayıp taleplerinizi iletebilirsiniz." diye konuştu.


"Amacımız işbirliği içinde hizmet etmek"


İlçe halkının sorunlarını işbirliği içinde çözme arzusunda olduklarını dile getiren Tezcan; "Bizim amacımız sadece sorunları dinlemek değil, çözüm üretmek. Bu konuda bizlerle işbirliği yapmanızı talep ediyoruz. İsteğimiz mahallelerinizin sorunlarını bize bildirmeniz ve Ortaca halkının sorunlarını birlikte çözmek. Bu konuda da bazı çalışmalar yaptık. Yönetim kurulumuzda muhtarlar sorumlusu belirledik. Sorunları büyükşehir belediyemize en hızlı şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Parti ayrımı yapmadan işbirliği içinde çalışarak Ortaca'ya hep birlikte hizmet edeceğimize inanıyorum." dedi.


Muhtarlar adına söz alan Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı İsa Topal ise Evren Tezcan, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ortaca, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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