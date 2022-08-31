CHP'den toplumsal olaylara müdahale eden emniyet müdürü hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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CHP'den toplumsal olaylara müdahale eden emniyet müdürü hakkında suç duyurusu

31.08.2022 14:25
CHP'den toplumsal olaylara müdahale eden emniyet müdürü hakkında suç duyurusu

CHP, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin eylemi sırasında yaşananlara ilişkin Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin eylemi sırasında yaşananlara ilişkin Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Kardiyen'in Ankara'da toplumsal olaylara müdahale eden kolluğun amiri olduğu belirtildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasının dün düzenlediği konferansın ardından basın açıklaması yapılacağı esnada bir öğretmenin yanına giden Kardiyen'in, tartıştığı öğretmenin gözaltına alınması talimatı verdiği ifade edildi.

Dilekçede, şunlara yer verildi:

"Şüpheli bu esnada, 'al bunu, al bunu' diye bağırarak insan onurunu zedelemiş, açıkça görevini kötüye kullanmıştır. Ardından da diğer öğretmenlerin hukuka aykırı biçimde gözaltına alınması için talimatlar vermiştir. Yalnızca basın açıklaması yapmak ve kötü şartlarda çalıştığını anlatmak isteyen öğretmenlere orantısız müdahalede bulunulmuş ve 10'dan fazla öğretmen haksız yere gözaltına alınmıştır. Şüphelinin somut olayda işlediği suçlar medyada yoğun bir biçimde yer bulmuş, toplumda büyük bir infial ve üzüntüyle karşılanmıştır. Çok zor şartlarda görev yapan polisimiz içerisinde maalesef her meslek grubunda olduğu gibi görevini kötüye kullanan kişiler bulunmaktadır ve bundan en çok emniyet teşkilatımız zarar görmektedir. Şüphelinin işlediği suçun bir mağduru da görevini hukuk içerisinde hakkıyla yapan kolluk görevlileridir."

Söz konusu anların, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yer aldığı kaydedilen dilekçede, Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen hakkında dava açılması talep edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'den toplumsal olaylara müdahale eden emniyet müdürü hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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