Eren Erdem, Tokatköy'de Zorla Çıkarıldıkları Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: "Burada Yapılan Şeyin Merkezinde Para Var" - Son Dakika
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Eren Erdem, Tokatköy'de Zorla Çıkarıldıkları Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: "Burada Yapılan Şeyin Merkezinde Para Var"

05.09.2022 19:13

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Eren Erdem, AKP'li Beykoz Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, insanları zorla çıkartarak evlerini yıktığı Tokatköy’e gitti. Beykoz Belediye Başkanı'nın, evlerini korumaya çalışan insanları dinlemediği gibi bir de onlara "terörist" dediğini belirten Erdem, vatandaşların haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. Erdem, “Burada yapılan şeyin merkezinde para var. Burada insanları, yurtlarından edip, bir basit muvafakatnameyle evlerinden zorla, koç başıyla çıkararak buraları yıkıp, yerine 4-5 milyona, hatta 10 milyona satacakları lüks yerler yapma amaçları var" dedi.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Eren Erdem, AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, insanları zorla çıkartarak evlerini yıktığı Tokatköy'e gitti. Beykoz Belediye Başkanı'nın, evlerini korumaya çalışan insanları dinlemediği gibi bir de onlara "terörist" dediğini belirten Erdem, vatandaşların haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. Erdem, "Burada yapılan şeyin merkezinde para var. Burada insanları, yurtlarından edip, bir basit muvafakatnameyle evlerinden zorla, koç başıyla çıkararak buraları yıkıp, yerine 4-5 milyona, hatta 10 milyona satacakları lüks yerler yapma amaçları var" dedi.

Eren Erdem İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi'nin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen evleri yıktığı Tokatköy Mahallesi'nde mağdur vatandaşlarla bugün bir araya geldi.

"3 BİN 500 LİRA MAAŞLA NASIL KİRA VEREYİM NE YİYİP NE İÇEYİM?"

Komşularına üzüldüğünü ve sıranın kendisine de geleceğini söyleyen Ayşenur Yılmaz şöyle konuştu:

"3 bin 500 lira maaşla nasıl kira verebilirim ne yiyebilirim ne içebilirim? Nereye giderim ben? Hiçbir yere gidemem. Anca yıkarlarsa üstüne bir muşamba serer otururum. Çok üzülüyorum şu anda. Tamam benimki yıkılmadı ama komşularım evsiz kaldı. Ben geçinemem ki beyim yok, 20 sene oldu öleli, ben o 3 tane çocuğu yetiştirince, evlendiklerinde, tek başıma orada otururum derken şimdi onu da yiyeceklerse ben nereye giderim? Gece uykularım kaçıyor, ne yapacağız diye. Ben yemin ediyorum komşularım, kurtuldum diye sevinmiyorum. Niye sevineyim ki yahu? Allah'ım merhamet versin, insaf versin o kadar söyleyeyim. Başka bir şey demiyorum."

Vatandaşların sorunlarını dinledikten açıklama yapan CHP'li Erdem şunları söyledi:

"AMAÇLARI İNSANLARI YURTLARINDAN EDİP 10 MİLYONA SATACAKLARI EVLER YAPMAK: Burada insanların özel eşyalarının yıkıntıların arasında olduğunu gördük. Koltuklar, yataklar, kanepeler, efendime söyleyeyim yani ilaç reçeteleri... Kentsel dönüşüm, Türkiye'nin ihtiyacıdır ama kentsel dönüşümün merkezinde insan vardır. Amacı da insanları depremden korumaktır. Burada yapılan şeyin merkezinde para var. Burada insanları yurtlarından edip bir basit muvafakatnameyle evlerinden onları zorla, koç başıyla çıkarıp, buraları yıkıp yerine 4-5 milyona hatta 10 milyona satacakları lüks yerler yapmak gibi bir amaçları var.

BELEDİYE BAŞKANI BU İNSANLARA 'TERÖRİST' DEDİ: Bu kentsel dönüşüm olamaz. Beni bugün en çok yaralayan şey şu oldu; yolda gelirken Belediye Başkanı'nın meclisteki konuşmasını dinledim. Burada evini koruyan, buranın halkına 'terörist' dedi, yaptığı konuşmada. Bu insanlara terörist diyecek kadar bu işi çirkinleştiren, çirkefleştiren, ayağa düşen siyasi bir dille karşı karşıya kaldım belediye başkanını dinlerken. Lütfedip iki adım yürüyüp gelip burada bir insanlarla otursaydı kentsel dönüşüm kurallarına göre uzlaşma yoluyla bir formül arasaydı bu durumlar olmayacaktı. Ama tepeden bakan bu anlayışın bugün hepimizi asbest soluttuğu bu enkaz alanını eser olarak övündüğü bir konuşma dinledim. Biz hukuki mücadelemizi, siyasi mücadelemizi vereceğiz. Buraya da bütün mağdurlar İstanbul ve Türkiye'deki diğer tüm mağdurlar gibi sahip çıkacağız."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Beykoz Belediyesi, Eren Erdem, Tokatköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Erdem, Tokatköy'de Zorla Çıkarıldıkları Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: 'Burada Yapılan Şeyin Merkezinde Para Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren Erdem, Tokatköy'de Zorla Çıkarıldıkları Evleri Yıkılan Vatandaşları Ziyaret Etti: "Burada Yapılan Şeyin Merkezinde Para Var" - Son Dakika
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