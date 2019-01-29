CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta Yeniden Toplanıyor
21 dakika önce
CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.
CHP Parti Meclisi
(PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplanan Merkez
Yönetim Kurulu'nda (MYK
) PM'nin tarihi de belirlendi.
Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek.
CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:51 Kaynak: AA
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