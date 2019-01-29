Son Dakika Haberleri: CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta Yeniden Toplanıyor

CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta Yeniden Toplanıyor

21 dakika önce

CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.

CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta Yeniden Toplanıyor, System.String[]
CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) PM'nin tarihi de belirlendi.

Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek.

CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:12:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta Yeniden Toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]