CHP Parti Meclisi Bir Bildiri Yayımlayarak, Eren Erdem'e Açlık Grevini Sonlandırması Yönünde...
1 saat önce
IHAAW163949-SIY/02-02-2019- CHP Parti Meclisi bir bildiri yayımlayarak, Eren Erdem'e açlık grevini sonlandırması yönünde çağrıda bulundu.
IHAAW163949-SIY/02-02-2019
- CHP Parti Meclisi
bir bildiri yayımlayarak, Eren Erdem
'e açlık grevini sonlandırması yönünde çağrıda bulundu. 02.02.2019 16: 39: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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