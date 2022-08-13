CHP'li Erdem'den Çavuşoğlu'na Tepki: "Esad Devrilsin Diye Beslediğiniz Öso, Bayrağımızı Yaktı! Ben Öso'ya Terörist Dediğim İçin Beni Yargıladınız" - Son Dakika
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CHP'li Erdem'den Çavuşoğlu'na Tepki: "Esad Devrilsin Diye Beslediğiniz Öso, Bayrağımızı Yaktı! Ben Öso'ya Terörist Dediğim İçin Beni Yargıladınız"

13.08.2022 22:47

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüğü yolundaki açıklaması ve "Suriye'nin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı" şeklindeki sözleri üzerine, "Koca hükümet, Suriye politikasında tam 10 sene önce kısmen de olsa söylediğim yere geldi! Ya onca vebal? Esad devrilsin diye beslediğiniz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bayrağımızı yaktı! Ben ÖSO’ya terörist dediğim için beni yargıladınız" açıklamasını yaptı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüğü yolundaki açıklaması ve "Suriye'nin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı" şeklindeki sözleri üzerine, "Koca hükümet, Suriye politikasında tam 10 sene önce kısmen de olsa söylediğim yere geldi! ya onca vebal? Esad devrilsin diye beslediğiniz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bayrağımızı yaktı! Ben ÖSO'ya terörist dediğim için beni yargıladınız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde düzenlediği basın toplantısında, özellikle Suriye ile ilişkiler ve uzun süredir hazırlıkları süren yeni askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yeni bilgiler verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021'de görüştüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. Sonuçta orada da biraz önce söylediğimi söyledim. Suriye'nin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun... Diğer taraftan muhalif Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik" dedi.

Öte yandan, yine geçen günlerde Suriye'nin kuzeyinde ÖSO kontrolündeki birçok kentte Türkiye karşıtı protestolar düzenlendi. Göstericiler "Ne uzlaşı ne teslimiyet, rejimi devireceğiz" şeklinde sloganlar attı, ayrıca Türk bayrağı yakıldı.

EREN ERDEM'DEN BAKANIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

CHP PM üyesi Eren Erdem de Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla birlikte kendisinin 2012 ve 2014 yıllarında hükümetin Suriye'ye yönelik politikalarını eleştirilerini içeren konuşmalarına da yer veren Erdem şöyle dedi:

"Koca hükümet, Suriye politikasında tam 10 sene önce kısmen de olsa söylediğim yere geldi! (Videoyu izlemenizi öneririm) ya onca vebal? Esad devrilsin diye beslediğiniz ÖSO, bayrağımızı yaktı! Ben ÖSO'ya terörist dediğim için beni yargıladınız! Yeter! Yanlıştan dönün."

"UYARILARIMI DİKKATE ALMAYAN AKP HÜKÜMETİNİN HEDEFİ OLDUM, 480 GÜN HUKUKSUZCA HAPİS YATTIM"

Eren Erdem, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun geçen günlerdeki açıklamasına paralel açıklamaları bulunduğunu hatırlattı. Eren Erdem, ancak kendisinin hükümeti açık açık uyardığı açıklamaların 2012 ve 2014 yıllarına ait olduğunu vurguladı. TV programları ve Meclis'te yaptığı uyarıları dikkate almayan AKP hükümetinin kendisini hedef aldığını ve bu nedenle 480 gün hukuksuzca hapis yattığını vurguladı.

CHP Eren Erdem, yargılandığı ve 480 gün hapis yattığı davadan ise geçen aylarda alınan Yargıtay kararıyla aklanmıştı.

YORUMLAR
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Parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Defolun ülkemizden' diyerek bıçakladılar; 4 tutuklama Parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Defolun ülkemizden' diyerek bıçakladılar; 4 tutuklama Ünal Çeviköz: 'Şam Yönetimi ile Diyalog İçinde Olunması Gerçekçi ve Doğru Bir Yol Haritasının Gereklerindendir. Ünal Çeviköz: 'Şam Yönetimi ile Diyalog İçinde Olunması Gerçekçi ve Doğru Bir Yol Haritasının Gereklerindendir.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Erdem'den Çavuşoğlu'na Tepki: 'Esad Devrilsin Diye Beslediğiniz Öso, Bayrağımızı Yaktı! Ben Öso'ya Terörist Dediğim İçin Beni Yargıladınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Erdem'den Çavuşoğlu'na Tepki: "Esad Devrilsin Diye Beslediğiniz Öso, Bayrağımızı Yaktı! Ben Öso'ya Terörist Dediğim İçin Beni Yargıladınız" - Son Dakika
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