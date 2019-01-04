Son Dakika Haberleri: CHP Parti Meclisi Toplandı

CHP Parti Meclisi Toplandı

53 dakika önce

CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı.

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CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı.

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü.

Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunulacak.

CHP PM'de aralarında Bursa, Kahramanmaraş, Kars, Mersin gibi illerin de bulunduğu 100 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayının duyurulması bekleniyor.

Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Sabah, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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