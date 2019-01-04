CHP Parti Meclisi Toplandı

CHP Parti Meclisi
(PM) yerel seçim gündemi ile toplandı.
CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Sabah
saatlerinde toplanan Merkez
Yönetim Kurulu (MYK
) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü.
Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunulacak.
CHP PM'de aralarında Bursa
, Kahramanmaraş
, Kars
, Mersin
gibi illerin de bulunduğu 100 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayının duyurulması bekleniyor.
Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.