Son Dakika Haberleri: CHP parti meclisi toplandı

CHP parti meclisi toplandı

39 dakika önce

Bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kalan adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı başladı.

CHP parti meclisi toplandı, System.String[]
Bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kalan adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:38 

CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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