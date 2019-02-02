CHP parti meclisi toplandı
39 dakika önce
Bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kalan adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı başladı.
Bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kalan adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:38
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