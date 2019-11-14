Son Dakika › Güncel › CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA - Son Dakika
CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
6 saat önce
Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu -Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:55 Kaynak: AA
Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama