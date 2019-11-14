Son Dakika Haberleri: CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA - Son Dakika

CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA

6 saat önce

Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu -Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu

-Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Eren Erdem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:55 Kaynak: AA
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