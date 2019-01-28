CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi
20 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.
CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 18 saat sürdü. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 Kaynak: İHA
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