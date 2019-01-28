Son Dakika Haberleri: CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi

CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi

20 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 18 saat sürdü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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