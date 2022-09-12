CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında 'Terör örgütü propagandası' soruşturması başlatıldı - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında 'Terör örgütü propagandası' soruşturması başlatıldı

12.09.2022 18:18
CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında 'Terör örgütü propagandası' soruşturması başlatıldı

DİYARBAKIR'da 10 Eylül'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da 10 Eylül'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca 10 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek'in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz" şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.


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'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır' diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı 'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır' diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında 'Terör örgütü propagandası' soruşturması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında 'Terör örgütü propagandası' soruşturması başlatıldı - Son Dakika
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