CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CHP Edirne İl Başkanlığında partilileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CHP Edirne İl Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi.

Erdem, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, CHP Edirne teşkilatının iyi çalıştığını ve Edirne'nin CHP'nin kalesi olduğunu söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erdem, vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının tarihi bir farkla galip geleceğini savunan Erdem, "Her seçimde aktörler tartışılır, bu seçimde de CHP olarak adayımız, partimizin adayı Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı masası nihai kararı verecektir. CHP'nin önerdiği isim sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tabi ki bu partimizin adayıdır. Millet İttifakı masasında 6 siyasi lider bir araya gelecek ve karar verecektir." diye konuştu.

Seçime hazır olduklarını belirten Erdem, "Bu pazar seçim olsa Türkiye'deki her sandığın başına en az 2 kişi koyacak durumdayız." dedi.

Erdem seçimde CHP Genel Merkezine tutanakları iletecek bir sistemin de altyapısının hazır olduğunu belirtti.

Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve partililer katıldı.