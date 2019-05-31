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CHP Parti Meclisi Üyesi Tezcan'dan Hürriyet'e ziyaret

2 saat önce

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Tezcan'dan Hürriyet'e ziyaret, System.String[]
CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tezcan, belediyelerin icra yeri olduğunu belirterek, Hürriyet'in görevinde başarılı olacağına inandığının tam olduğunu kaydetti.
Hürriyet de Tezcan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette basın mensuplarının "Hürriyet, neden Büyükşehir Belediyesine değil İzmit Belediyesine aday gösterildi?" sorusuna da cevap veren Tezcan, "İttifakla yola çıkmıştık. İYİ Parti'nin Kocaeli'deki özel durumu nedeniyle Büyükşehir adaylığı verildi. Fatma Hanım bugün İzmit Belediyesinde, 4 yıl sonra seçim olur bakarsınız Büyükşehir'de." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:58 Kaynak: AA
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet, Güncel
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