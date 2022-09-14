Kuruyemiş Dükkanı İşleten Bir Esnaf Öztrak'a Dert Yandı: "Bizim İşimiz Tamamen Lüks Oldu Vatandaş Zaruri İhtiyacını Karşılamıyor"

Haber: MEHMET AKGÜN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden kuruyemiş dükkanı işleten bir esnaf, "Vatandaş şikayet ediyor, alışveriş yapamıyor. Şimdi gelir gideri karşılamıyor. Bütün sıkıntımız burada. Elektrik faturası bana 3 bin 500 TL gelirken, en son 11 bin 500 TL ödedim. Emek gücüyle mücadele ediyoruz, günümüzü kurtarıyoruz. Malların fiyatları çok yüksek. Dün Antep fıstıkçısı aradı, geliş fiyatı 220 TL. 220 TL'ye gelen malı kaça satacaksın? Kayısının geliş fiyatı 200 TL. Fiyatlar çok yüksek. Bizim işimiz tamamen lüks oldu. Vatandaş zaruri ihtiyacını karşılamıyor" dedi.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında Kocaeli'de iş dünyasıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Buluşma sonrasında beş gruba ayrılan Ekonomi Masası Kocaeli'nin ilçelerinde organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarını gün boyu ziyaret etti. Ekonomi Masası Başkanı Öztrak, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ettikten sonra Gölcük ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi.

"KÜÇÜK ESNAF ŞU ANDA BİTMİŞ DURUMDA"

Ev gereçleri satan bir esnaf, "İşler her sene daha kötüye gidiyor. Küçük esnaf şu anda bitmiş durumda. Gerçekten zor durumdayız" dedi. Öztrak'ın geçen yıl ortaya konulan işletme sermayesiyle bu yılki sermaye arasındaki farkı sorması üzerine esnaf, "Biz ithal ürünler sattığımız için bire beş oranında fark var. Ürünler ithal olunca maalesef kurdan da etkileniyoruz. Şu anda durumumuz ciddi anlamda kötü" dedi.

"BİRİNE ALIYORUM BİRİNE ALMIYORUM"

Üç çocuk annesi bir kadın kırtasiye fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, "Şu anda her gün bir şey almaya çalışıyorum ama çok zor, üç tane çocuk olunca. Açıkçası birine alıyorum birine almıyorum" dedi.

"DEVLET BİZE BU ŞEKİLDE BAKACAKSA BAKMASIN"

Esnaf ziyaretleri esnasında sürücü ehliyeti almak için devlete yatırılan harç miktarının yüksekliğinden dert yanan bir genç ise, "Ehliyet alacağım 716 TL harcını ödüyorum. Ben bir öğrenci olarak hem geçineceğim hem okul okuyacağım hem de bu en basit işlemler için devletimize para vereceğim. Devlet bize bu şekilde bakacaksa bakmasın. Devlete yatırdığım harç 716 TL, kursa da ödediğim para 3 bin 300 TL. 18 yaşındayım üniversiteye gideceğim, nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

"FİYATLAR ÇOK YÜKSEK BİZİM İŞİMİZ TAMAMEN LÜKS OLDU"

Kuruyemiş dükkanı işleten bir esnaf vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaş şikayet ediyor, alışveriş yapamıyor. Şimdi gelir gideri karşılamıyor. Bütün sıkıntımız burada. Elektrik faturası bana 3 bin 500 TL gelirken, en son 11 bin 500 TL ödedim. Emek gücüyle mücadele ediyoruz, günümüzü kurtarıyoruz. Kiramızı hiç sormayın. Malların fiyatları çok yüksek. Dün Antep fıstıkçısı aradı, geliş fiyatı 220 TL. 220 TL'ye gelen malı kaça satacaksın? Kayısının geliş fiyatı 200 TL. Fiyatlar çok yüksek. Bizim işimiz tamamen lüks oldu. Vatandaş zaruri ihtiyacını karşılamıyor ki."

"EKONOMİ BOZUK, ENFLASYON MALUM İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK"

İşlerin sezonunda bile durgun olduğunu söyleyen bir kuyumcu, "Ekonomi bozuk, enflasyon malum insanların alım gücü düşük. Borsa maalesef çöktü ekonomi kötü olduğu için yönetim kötü olduğu için ekonomiye de yansıyor. Onlara her şey güzel ben anlamış değilim" dedi.

"BİR AY ÖNCE BURADA AK PARTİLİLER GEZDİ ETRAFLARINDA 10 KİŞİ YOK"

Öztrak ile konuşmak için yanına gelen bir vatandaş ise AKP'nin Gölcük'te eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir ay önce burada AK Partililer gezdi etraflarında 10 kişi yok. Ama 2-3 sene önce 2 bin 3 bin kişi oluyordu. Şimdi 10 kişi yok, sokağa çıkacak yüzleri kalmadı. İşleri bitti, Allah rahmet eylesin, ilk seçimde sandıkta gömeceğiz onları."