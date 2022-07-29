Faik Öztrak'ın Annesi Hayatını Kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi : Parti sözcümüz Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç : Değerli Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın sevgili annesi Ayten Öztrak'ın vefatını üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ankara, Güncel, Son Dakika

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