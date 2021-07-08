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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız" - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız"

08.07.2021 15:14
CHP Parti Sözcüsü Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Öztrak, Türkiye'yi ellerinden geldiğince karış karış dolaşmaya çalıştıklarını, Giresun'un, yıl başından bu yana ziyaret ettikleri 23. il olduğunu söyledi.

Öztrak, Türkiye'nin genç nüfusunun büyük avantaj olduğuna vurgu yaparak, "Hala daha demokrafik fırsat penceresi bu ülke için açık. 2030'a kadar da açık kalacak. Yani bakarak çalışabilecek nüfus, bakılması gereken nüfustan daha hızlı artıyor. Tam o yaşlanma noktasına doğru dönmedik. Bu nüfusa iş verebildiğiniz zaman büyüyorsunuz. Zenginleşiyorsunuz. Ama biz yeni nüfusa, özellikle de gençlere iş vermekte çok zorlanıyoruz, veremiyoruz." diye konuştu.

Faik Öztrak, Türkiye'nin, AB pazarına ulaşması için, AB'nin uzlaşmaya vardığı yeşil mutabakata mutlaka uyum sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Öztrak, "Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması'nı da 'öyleydi, böyleydi' demeden tüm dünyanın imzaladığı gibi imzalamamız lazım. Yoksa bunun maliyeti çok yüksek olacak. Bakın bütün dünya şimdi yeşil tahvildi, şuydu buydu, bunun peşinde. Yani, normal bir tahvil faizi ile yeşil tahvil faizi arasında fark olacak. Yeşil tahviller daha ucuz olacak. Eğer daha ucuz para kullanmak istiyorsak, bu yeşil meselesini çözmemiz lazım. Doğanın yeşili, doların yeşili demek olmaya başladı artık." ifadesini kullandı.

"Ciddi bir yapısal değişime ihtiyaç var. Dört sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi, üç yeni ile uygulamamız lazım." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Yeniler bunlar. Strateji nedir peki? Hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden güçlendireceğiz. Bunun için en önemlisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerekiyor. Çünkü, tek adam rejimlerinde istişare olmadığını gördük. Hatta, biz bu anayasa değişikliği sürecinde bütün dünyada tek adam rejimleri ve gelişmişlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir takım rakamları da söylemiştik. Baktığınız zaman tek adam rejimleri gelişmeyi sağlamıyor. Gelişmiş ekonomiler arasında, ilk 10 ekonomi arasında, parlamenter rejimle yönetilmeyen, tek adam rejimi ile yönetilen hiçbir ülke yok. Aşağı doğru baktığınız zaman da en kötü ekonomiler içinde de 10 ekonomide parlamenter demokrasi yok. Tek adam rejimi var. Dolayısıyla süratle bu cebimizi boşaltan tek adam rejiminden vazgeçmek durumundayız."

Borçlanan değil, üreten Türkiye olunması gerektiğini belirten Öztrak, "Döviz kazandıran faaliyetlere yönelmemiz gerekiyor. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmamız gerekiyor. Eğitim politikasını paydaşlarla berabere yeniden düzenlememiz ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

İzlenen bütün politikaların sürdürülebilir, para politikasının ise enflasyona yol açmaması gerektiğini vurgulayan Öztrak, "Maliye politikası ülkeyi borca batırmamalı. Yatırım politikası çevreyi tahrip etmemeli. Biz, şunu iddia ediyoruz. Daha önce krizleri yönetmiş, Türkiye'yi düze çıkartmış kadrolar bizde. Bu kadrolarla, 2001'de 5,8 daralan bir ekonomiyi 2002'de yüzde 6,4 büyütebildik. Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Heyet, daha sonra Gazi Caddesi ile Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız' - Son Dakika


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