CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz' - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz"

23 dakika önce

CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:17 Kaynak: AA
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