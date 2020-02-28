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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz"
23 dakika önce
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:17 Kaynak: AA
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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