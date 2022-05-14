CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "siyaset" kategorisinde ödül alan Öztrak, yaptığı konuşmada, ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Kalpaksız kuvvacı, katıksız Atatürkçü Uğur Mumcu adına verilen bu ödülü genlerinde Kuvayı Milliye olan bir partinin genel başkan yardımcı ve sözcüsü olarak almak benim için gerçekten çok büyük bir şeref. Uğur Mumcu bir büyük vizyoner, bir büyük araştırmacı gazeteciydi. 30 yıl önce şunu diyor; 'Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur'. ve şunu ilave ediyor; 'İnsanlar sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur'. Bu lafları söyleyen bir insanın adına verilen ödülü almak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk."

Konuşmaların ardından "siyaset", "basın", "bilim ve teknoloji", "hukuk", "sanat", "toplum ve kent", "spor", "mücadele", "çevre-tarım", "dayanışma", "kent kültürü", "yaşam boyu başarı", "emek" ve "sağlık" kategorilerinde ödüller verildi.