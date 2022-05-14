CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı

14.05.2022 19:32
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "siyaset" kategorisinde ödül alan Öztrak, yaptığı konuşmada, ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Kalpaksız kuvvacı, katıksız Atatürkçü Uğur Mumcu adına verilen bu ödülü genlerinde Kuvayı Milliye olan bir partinin genel başkan yardımcı ve sözcüsü olarak almak benim için gerçekten çok büyük bir şeref. Uğur Mumcu bir büyük vizyoner, bir büyük araştırmacı gazeteciydi. 30 yıl önce şunu diyor; 'Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur'. ve şunu ilave ediyor; 'İnsanlar sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur'. Bu lafları söyleyen bir insanın adına verilen ödülü almak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk."

Konuşmaların ardından "siyaset", "basın", "bilim ve teknoloji", "hukuk", "sanat", "toplum ve kent", "spor", "mücadele", "çevre-tarım", "dayanışma", "kent kültürü", "yaşam boyu başarı", "emek" ve "sağlık" kategorilerinde ödüller verildi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı

YORUMLAR
500
Belediyeler Buluşması'nın İkinci Toplantısı 'İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım' Teması ile Tepebaşı'nda Yapıldı Belediyeler Buluşması'nın İkinci Toplantısı 'İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım' Teması ile Tepebaşı'nda Yapıldı Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den İklim Krizi ile Topyekün Mücadele Çağrısı Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den İklim Krizi ile Topyekün Mücadele Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Uğur Mumcu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:37 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 19:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement