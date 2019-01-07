CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
1 saat önce
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın...
- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki CHP Merkez
Yönetim Kurulu (MYK
) toplantısı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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