Son Dakika Haberleri: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

1 saat önce

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın...

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:38 Kaynak: AA

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