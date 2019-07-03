Son Dakika Haberleri: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
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CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:11 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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