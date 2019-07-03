CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
2 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:11 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
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